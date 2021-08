Firmy zažívají od loňského března naprosto výjimečné období. Kvůli pandemii koronaviru a následné ekonomické krizi se tisíce z nich dostaly do existenčních problémů. Teď už česká ekonomika opět začíná nabírat na obrátkách a podle člena představenstva a nového šéfa firemního bankovnictví v ČSOB Jána Lučana nastala doba, kdy se ukáže, které podniky nakonec přežijí nebo naopak zaniknou. „Vítězi budou ti, již se přizpůsobili nastalé situaci, dokázali přenastavit svůj byznysmodel anebo lépe využili státní podpory. Svou roli sehraje i jakási zarputilost a odhodlání nevzdat se,“ říká v rozhovoru pro HN.

Zatímco se však podnikatelé vzpamatovávají z jednoho těžkého období, v následujících letech je čeká další – přechod na ekologičtější fungování. Podle Lučana bude z pohledu větší konkurenceschopnosti naprosto klíčové, aby firmy v Česku „zezelenaly“ co nejdříve, protože jinak hrozí, že si jejich výrobky za pár let nikdo nekoupí.

HN: Jak se podle vás podařilo firmám ustát ekonomickou krizi a přicházejí pro ně lepší časy?

Nejprve je třeba říct, že se jednalo o zcela nestandardní hospodářskou krizi. Ta poslední v roce 2008 se nesla ve znamení nedostatku likvidity, dneska tady máme pravý opak, tedy přebytek peněz. To jde proti všem učebnicovým poučkám. Je to dáno tím, že byla způsobena externím faktorem – pandemií. Firmy tak nezavíraly své provozy kvůli krachům, špatným byznysplánům nebo převisu nabídky nad poptávkou, ale kvůli tomu, že jim to nařídila vláda. Podobný typ krize nepamatujeme od dob španělské chřipky a stav spíše připomínal období, kdy je země ve válečném konfliktu. A netypická byla také tím, že nedopadla na všechna odvětví stejně. Ale i tato krize bude mít pročišťující charakter.

