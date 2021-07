Je před námi ještě polovina léta, řada lidí má před sebou srpnovou dovolenou. Přináším proto pár tipů, co si v srpnu pustit nebo přečíst, když budete chtít vypnout, ale zároveň se něco zajímavého dozvědět. Respektive co zaujalo a bavilo mě a věřím, že i pro vás to bude přínosné.

Seriály

Clarksonova farma (Amazon Prime, 2021)

Jeremy Clarkson, asi nejznámější moderátor pořadů o autech, hlavně Top Gearu a Grand Tour, se pustil do – v jeho případě – nejméně pravděpodobné práce: zemědělství. A stalo se z toho pro mě, kdo dokáže část svého volného času trávit farmářským simulátorem, největší příjemné překvapení mezi letošními seriály. Ale Clarksonova show z anglického venkova očividně musí velmi bavit i diváky nepolíbené zemědělstvím – jinak by na ČSFD seriál neměl 95 procent a na IMDb hodnocení 9,2/10.

Můžete počítat s velkou dávkou Clarksonova humoru, ale také poznáte, jaká starost je farmařit. Navíc pro tak netrpělivého a často nepraktického člověka, jako je Clarkson. Umocněno je to tím, že aniž by to tušil, vybral si Clarkson pro svůj farmářský debut nejhorší rok v britském zemědělství za desítky let.

V BBC mohou litovat, že před lety Clarksona s nápadem na show o farmaření odmítli. Amazon má svůj nový nejlépe hodnocený pořad, který k předplatnému (první dny jsou zdarma) přilákal desítky tisíc lidí. A před pár dny Clarkson potvrdil druhou sérii.

