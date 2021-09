K betonu často přistupujeme jako k něčemu hrubému, co je vhodné akorát ke stavbě dálničního mostu. S tímto materiálem se však lze častěji setkat v mnohem minimalističtější podobě. Ať už jsou to různé šperky, nebo výjimečný designový prvek do bytu. Ve všech tvarech a velikostech si přitom zachovává nadčasový půvab, kvůli němuž si získal množství příznivců. Příkladem mohou být díla brněnského studia Industry Jewels nebo pražské firmy Gravelli.

Fotogalerie Fotogalerie Minimalismus především. Designéři odhalují krásu studeného betonu

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.