V česko-polských vztazích vypukl požár, který se ani po několika měsících nedaří uhasit. Soudní dvůr EU na konci května nařídil předběžným opatřením okamžitě zastavit těžbu v polském hnědouhelném dole Turów u hranic s Českem a Německem. A to poté, co Praha podala na Varšavu žalobu. V největší polské energetické firmě PGE, které důl patří a již kontroluje stát, vypukla panika. Stopnutí těžby by znamenalo zastavení elektrárny, jež je ve špičce schopna pokrýt až sedm procent polské spotřeby energie.

Po deseti letech, kdy Češi upozorňovali své sousedy na problém se znečištěním vzduchu nebo mizením spodních vod, začaly nyní vlády obou zemí hledat cestu, jak současnou situaci vyřešit. Koncern PGE se mezitím snaží vysvětlovat, proč Turów nejde zavřít. Vše se odehrává v době, kdy se řeší přechod na udržitelnější energetiku, s nímž mají a ještě budou mít nejen Poláci, ale i Češi velké problémy. Rozhovor HN s Wojciechem Dabrowským, šéfem PGE, se proto snaží zasadit česko-polský spor do širšího kontextu přeměny energetiky i napjatých vztahů mezi Polskem a Evropskou komisí. Dabrowski poskytl interview na Ekonomickém fóru v polské Karpaczi minulý týden.

HN: V jaké situaci jsou nyní jednání s českou stranou ohledně dolu Turów?

PGE nevede tyto rozhovory přímo. Odborně však podporujeme vládní vyjednavače, protože jednání mezi sebou vedou vlády – česká a polská. V těch rozhovorech posun je, ale jak jistě víte, jsou poměrně komplikované. Na naší straně je všechno jasné, na české straně jsou signály, že vyřešení tohoto problému překážejí blížící se parlamentní volby.

HN: Ale v Česku to není volební téma.

Víme, monitorujeme česká média. Možná to není problém pro českou společnost, ale pro české politiky ano. Naposledy jsem četl rozhovor s předsedou Senátu a on se odvolával na to, že to je problém. My českou politiku neznáme, fungujeme v polské realitě.

HN: Vidíte možnost, že by ta jednání brzo skončila?

Doufám, že nastoupí přelom. Naše stanovisko je známé, my chceme ten problém vyřešit a na straně české se objevují stále nové a nové pochybnosti.

