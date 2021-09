Do konce letošního roku by odborná komise ministerstva obrany a české armády měla předložit návrh, jakým směrem se bude v budoucnu ubírat české nadzvukové letectvo. Pronájem současných strojů Gripen končí sice až v roce 2027, výroba a výcvik posádek nových strojů ale trvá několik let. Proto to bude pravděpodobně nová česká vláda, která vzejde z říjnových voleb, kdo rozhodne, zda Česko bude nadále spolupracovat se švédským koncernem Saab, výrobcem Gripenů, nebo se poohlédne jinde – například ve Spojených státech, které už lobbují za své stroje F-16 a F-35. „Naše řešení je nejefektivnější, když se podíváte na cenu celého životního cyklu,“ tvrdí o Gripenech šéf koncernu Saab Micael Johansson v exkluzivním rozhovoru pro HN, který poskytl na Dnech NATO v Ostravě.

HN: Proč by si česká armáda měla pořídit po roce 2027 znovu Gripeny?

Myslím, že vztah mezi českým a švédským letectvem byl velice úspěšný. Čeští vojáci prokázali, že jsou velice profesionální. Létají s nimi opravdu hodně, i pod vlajkou NATO. Dělají hodně misí, v nichž se podle zpětné vazby, kterou dostáváme, Gripen osvědčil. Prokázali jeho spolehlivost a víceúčelovost. Nevidím důvod, proč by česká armáda s tímto letounem dále nelétala. Jsme připraveni je podpořit a systém stoje je navržen tak, že se dá modernizovat. Je spolehlivý a může létat ještě desítky let. Pokud budou chtít, můžeme zajistit i novější verzi E/F.

HN: Zaslechl jsem hlasy, že by bylo dobré mít něco, co bude o něco víc kompatibilní se spojenci, kteří si v okolí pořizují spíš americké stroje. Proč je lepší pokračovat s Gripeny?

Za prvé, jsme plně kompatibilní s NATO. Není žádný rozdíl v tom, když v alianci používáte náš, nebo americký systém. A potom máme výhodu, která se týká ceny celého životního cyklu strojů. Cena, za niž se na Gripenech létá, a jeho spolehlivost jsou opravdu, ale opravdu konkurenceschopné. Máme fantastické letadlo, které je schopné plnit různé role a úkoly. Je navržené tak, že se dá modernizovat, a jsme schopni jich dodat, kolik je potřeba. A cena jeho provozu je také extrémně konkurenceschopná. To všechno jsou věci, kvůli nimž si myslím, že české letectvo nemá důvod měnit směr.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »