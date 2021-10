Premiér Andrej Babiš (ANO) neporušil zákon, zaplatil daně a český daňový poplatník nepřišel ani o korunu. Po jednání poslaneckého klubu ANO, kterého se v úterý Babiš zúčastnil on-line, to řekl šéf klubu Jaroslav Faltýnek. Reagoval tak na informace v mezinárodním novinářském projektu Pandora Papers. Klub podle něj stojí za předsedou vlády, kauzu má za součást předvolební kampaně. Serveru iRozhlas.cz premiér řekl, že v době nákupu nemovitostí měl na účtech 19,5 milionu eur.

V Pandora Papers figuruje v uniklých dokumentech přes 300 Čechů a 178 offshorových firem s českými vazbami. Jsou mezi nimi bývalý ministr, zločinec, lokální politici, bankéř, zbrojaři, realitní i mediální magnáti i nejbohatší lidé Česka, uvedl web Investigace.cz, který je součástí mezinárodního týmu novinářů. Konkrétní jména kromě Babiše zatím server nezveřejnil.

Babiš si v roce 2009 nechal pomocí francouzské a panamské právní kanceláře anonymně a diskrétně založit firmy s nastrčenými řediteli. Tuto strukturu údajně využil k tomu, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). Poskytl tak sám sobě půjčku, kterou využil k nákupu 16 luxusních francouzských nemovitostí včetně zámečku Bigaud, tvrdí novináři, podle nichž by mohlo jít o praní špinavých peněz. Babiš by měl podle serveru vysvětlit, proč si objednal založení složitého finančního schématu k zakrytí původu peněz.

Premiér obvinění z praní peněz odmítá. Hájí se také auditem svých příjmů z roku 2017, který ale podle jeho autorů neodpovídá mezinárodním standardům. Podle zmíněného auditu si navíc do roku 2009, kdy poslal do jedné ze svých offshorových společností téměř 400 milionů korun, vydělal v Agrofertu a prodejem akcií jedné z jeho firem „jen“ přes 221 milionů. Další příjem měl podle auditu za rok 2009, kdy od Agrofertu získal celkem 378 milionů korun čistého a další půlmiliardu opět za prodej akcií.

„Vyjádření o provedených auditech jsou snadno dohledatelné lži, žádné audity neproběhly. V zájmu českých občanů proto žádáme zveřejnění daňového přiznání,“ reagoval na případ premiéra šéf Pirátů Ivan Bartoš. Podle něj Babiš „vypral 400 milionů“. Premiér mu za to pohrozil žalobou.

„Peníze odešly z renomované české banky, moje zdaněné peníze, měl jsem jich dostatek z hlediska objemu,“ doplnil k transakci v úterý Babiš. A rozvedl to pak pro iRozhlas.cz: „Na nákup v hodnotě 15 milionů euro jsem měl v té době na účtech k dispozici 19,5 milionu euro, které jsem v České republice řádně zdanil.“

Pro TN.cz Babiš v pondělí večer řekl, že půjčoval „struktuře, kterou mu doporučila realitní kancelář“, a v roce 2009 šlo o „jednorázovou transakci“. „Peníze se vrátily dříve, než jsem se stal politikem,“ řekl. Již dříve odmítl, že by to bylo nelegální. Pro rádio Frekvence 1 uvedl, že peníze se měly do české banky vrátit v roce 2013. Nemovitosti jsou podle něj nyní „pravděpodobně ve svěřenském fondu“.

Do dvou svěřenských fondů vložil Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů svůj majetek v roce 2017. Jak je možné, že se peníze za nákup nemovitostí vrátily a zároveň jsou nemovitosti v jeho svěřenském fondu, blíže nevysvětlil. „Je to složité, nechci se k tomu dále vyjadřovat,“ řekl Babiš k detailům transakce na Frekvenci 1.

Případem se bude zabývat policie. Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu prověří transakci nejen premiéra, ale i všech dalších Čechů.

Uniklé dokumenty v kauze Pandora Papers popisují podezřelé finanční transakce kolem stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí. Projekt zmiňuje také prezidenty Ukrajiny, Keni a Ekvádoru, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira či 130 miliardářů z Ruska, USA nebo Turecka.