Spravedlnost se sice zase jednou ukázala jako vidoucí, ale také jako pomalá až hanba. Nejvyšší soud potvrdil rozsudek, podle kterého náleží vnučce Ferdinanda Peroutky omluva za výrok prezidenta Miloše Zemana o uznávaném novináři. Téměř po sedmi letech od chvíle, kdy výrok zazněl.

Sedm let je ostudně dlouhá doba vzhledem k tomu, o co vlastně šlo. Ve středu, o pouhý den dřív, zazněl konečný verdikt v jiném neskutečně se táhnoucím procesu. Městský soud v Praze rozhodl o nevině bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové a ukončil tak případ, který trval celých devět let. Je to hrůzná doba a ukázka mimořádně špatné práce zejména policie a státních zástupců. Šlo ale alespoň o relativně složitou věc a mnoho stovek milionů. V kauze Peroutka se stalo pouze to, že jeden starší muž veřejně plácl cosi, co si prostě jen špatně pamatoval. A pak ještě jako malé rozmazlené dítě odmítal uznat chybu. Kvůli tomuhle se tu roky vedl proces, za který jen Hrad zaplatil do loňska z našich daní přes půl milionu korun za externí právní služby. Třeba se to nezdá moc, jde ale zhruba o tříletý příjem průměrného českého důchodce. Plus platy pro desítky lidí, kteří na tom úplně zbytečně strávili stovky hodin. Mnoho úředníků nebo soudců mohlo dělat něco smysluplného. Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka nepočítáme, ten si to marné hledání Peroutkova článku zasloužil a stejně jinak nic užitečného nedělá.

