Když se řekne strategie na počítači, každému hráči se vybaví Civilization anebo Age of Empires. Oba tituly nabídly zábavu s mohutnými armádami vojáčků, kdy se každý mohl stát aspoň na chvilku velitelem nebo generálem, který díky dobře zvolené taktice s ohledem na terén i slabiny protivníka dokáže zvítězit na bojišti a k tomu vybudovat staletí přetrvávající impérium.

Zdaleka přitom nešlo jenom o prosté válčení na obrazovce. Obě hry se staly také nástrojem, jak hráče nenápadně a zábavně naučit něco o historii. Dá se dokonce říct, že strategické hry zasazené do historických reálií fungují už třicet let jako velmi úspěšné interaktivní učebnice dějepisu. Civilizace Sida Meiera má za sebou 50 milionů prodaných kopií.

Age of Empires od Microsoftu přišla na trh později a zatím nasbírala 25 milionů kopií s tržbami přes miliardu dolarů bez toho, aby firma 16 let vydala nový díl hry. To se ale mění, 28. října vychází Age of Empires IV a Microsoft nespoléhá jen na hezčí grafické zpracování známých válek. Pouští se hlouběji do historického kontextu.

