V minulých dnech investovala společnost Hartenberg Holding přes svou síť klinik FutureLife do nizozemských klinik na umělé oplodnění. V této oblasti chce dál expandovat. „Naší ambicí je být jedničkou v Evropě,“ přibližuje Jozef Janov, který investice holdingu se svým týmem spravuje. Nevylučuje, že by část FutureLife mohla skončit na burze nebo v rukou světového strategického investora. Holding spravuje soukromé investice premiéra Andreje Babiše.

HN: Nyní jste koupili síť klinik na umělé oplodnění v Nizozemsku. Budete pokračovat v investicích?

Chceme dále investovat. Zajímá nás severní Evropa, kde máme ve Finsku tři kliniky v Helsinkách, Tampere a Jyväskylä, a nyní chceme koupit další ve Skandinávii. A rádi bychom FutureLife rozšířili i o jih Evropy. V Čechách už nevidíme velký prostor pro růst. Rosteme hlavně v zahraničí a ohlížíme se po Evropě, protože máme unikátní prověřený koncept a know-how.

HN: Je vhodná doba pro investice?

V Evropě je přes sto soukromých IVF klinik. A většinou už zakladatelé mají věk okolo 55 či 60 let. Je pro ně zajímavé firmu prodat, ale nechat si v ní podíl a dál s ní žít. Když vstoupí do naší skupiny, tak jim dodáme lepší nákupní ceny léků, materiálů a oni mohou dělat medicínu, jako ji dělali doposud. Naší velkou výhodou je, že máme specializovanou genetickou laboratoř v pražském Gennetu, která je největší ve střední Evropě. Kliniky tak mohou posílat vzorky do Prahy a během dvou týdnů dostanou výsledek. A crème de la crème v odvětví je reprodukční imunologie, která dokáže rozebrat, proč tělo není schopné přijmout embryo. A i tuto vysoce specializovanou medicínu máme ve skupině.

Jozef Janov (42) Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě a ekonomii na německé Univerzitě Martina Luthera. Kariéru začínal v bankovnictví. Zkušenosti získal především v česko-slovenské investiční skupině Penta, kde se podílel na velkých projektech, jako je maloobchodní síť Žabka či uvedení sázkové kanceláře Fortuna na burzu. V roce 2013 z Penty jako její investiční ředitel odešel a založil si společnost Hartenberg Capital, kde je řídícím partnerem. Firma spravuje investice Hartenberg Holdingu, kde je hlavním vlastníkem premiér Andrej Babiš. Malý podíl v holdingu, okolo dvou procent, vlastní rovněž Janov.

HN: Jaké máte plány se skupinou FutureLife? Půjdete s ní na burzu, jak jste dříve uvažovali?

Takové myšlenky byly a jsou. Celá skupina roste, FutureLife letos udělá 200 milionů eur tržeb. Naší ambicí je být jedničkou v Evropě. K tomu nám už moc nechybí. Kdybychom udělali jednu dvě akvizice, tak jsme jedničkou. Jednou možností je proto burza, ale uvažujeme také o tom, zda nenabídnout minoritní podíl velkému světovému strategickému investorovi, který bude mít stejnou vizi jako my.

