Partneři České ceny za architekturu mohou vybrat některá z přihlášených děl a nominovat je na udělení Ceny partnerů. Jejich odborné poroty letos ocenily:

Rekonverze tubusu větrné elektrárny, Nový Hrádek

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží

ABM architekti

Pavel Suchý, Pavel Ježek, Zdeněk Drašnar

Rok dokončení: 2020

„Rekonverze tubusu a transformovny větrné elektrárny představuje zajímavý příklad nového využití nepoužívané stavby. Architektonická soutěž byla užita v neobvyklém, ale velmi vhodném případě, kdy jedním z důležitých požadavků byly vedle nalezení celkové koncepce řešení i náklady na stavbu. Oceněná rozhledna je tak ukázkovým příkladem, že užití architektonické soutěže může mít pozitivní vliv na ekonomickou stránku záměru. Dílo dosahuje výsledného efektu jednoduchými prostředky. Dostavba lávky přinesla kontrast horizontální a vertikální hmoty a vnesla do celku vítanou dynamiku. Interiéry příjemně kontrastují s technicistním vnějším vzhledem a přispívají k útulnosti infocentra. Ministerstvo pro místní rozvoj oceňuje u rozhledny i aspekt posilování přeshraničních vazeb.“

DADA Distrikt, Brno

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za konverzi původních industriálních skladů udržitelným způsobem

KOGAA studio

Radka Vašut

Rok dokončení: 2020

„Projekt DADA Distrikt získal ocenění ministerstva průmyslu a obchodu za konverzi původních industriálních skladů udržitelným způsobem na městotvorný a urbanisticky komunikující bytový dům s loftovým bydlením v nově rozvíjené části Brna na nábřeží řeky Svitavy. Udržitelnost projektu spočívá zejména v intenzivní zelené střeše, která zpomaluje průtok dešťové vody a pomáhá tak v lokalitě snižovat zátěž a také umožňuje využívání dešťové vody pro samotný objekt. Urbanistický přínos projektu lze spatřovat především ve zpřístupnění a otevření budovy uživatelům – navržením rohového vstupu do bytového domu.“

Dům pro rodiče v Jeseníkách

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za citlivé a šetrné řešení stavby ve venkovském prostředí

Tři.Čtrnáct architekti

Ondrej Palenčar

Rok dokončení: 2019

„Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ocenila využití parcely v intravilánu sídla, čisté hmotové řešení začleňující stavbu přirozeně do typické urbanistické struktury sídla v podhůří Jeseníků a také respekt ke stavitelské práci dřívějších obyvatel, vyjádřený zachováním části původních konstrukcí staré stodoly.“

Panna & Baba, Praha

Cena společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení

m4 architekti

Matyáš Sedlák, Milan Jirovec, Tomáš Fejkl

Rok dokončení: 2020

„Jedná se o neokázalou stavbu městských domů ve vilové čtvrti pražských Strašnic. Vyvážené kompozice budov nízkoenergetického rezidenčního projektu umocňuje použití ušlechtilých materiálů (cihelných pásků). Návrh je velmi kvalitní, počínaje promyšleným urbanistickým řešením a dobrými dispozicemi bytů konče.“

Open house Fryšták

Cena společnosti Velux za práci s denním světlem

Studio New Work

Svatopluk Sládeček, Petra Bitaudeau Vašková, Jaroslav Matoušek / Zuzana Zbellová

Rok dokončení: 2020

„Open House nás velmi oslovil, protože na velmi malém prostoru a s málo výrazovými prostředky představuje to, co jako společnost pokládáme za důležité. Novodobá forma městského altánu umožňuje setkávání lidí v kvalitním a estetickém veřejném prostoru. Věříme v genia loci a oceňujeme udržení historické linky místa. V neposlední řadě denní světlo a čerstvý vzduch přichází do objektu střechou, což je naší vizí už od roku 1941.“

Nová Trojská lávka, Praha

Cena společnosti Vekra za promyšlenou a odolnou stavební konstrukci

Valbek

Libor Kábrt, Lukáš Vráblík, Gabriela Elichová, Martin Elich

Rok dokončení: 2020

„Nadčasová konstrukce, promyšlenost, důraz na kvalitu, udržitelnost, bezpečnost, odolnost a maximální životnost, tedy bezproblémový dlouhodobý provoz, to by měl být jasný směr v současném stavebnictví. Pochopení této filozofie v podobě návratu ke kořenům poctivého českého stavebnictví se musí dostat mezi priority nás všech v oboru. Nová Trojská lávka byla navržena s ohledem na bezpečnou a snadno kontrolovatelnou konstrukci. Zohledňuje současně nové nároky na funkčnost a živly, kterým je v provozu vystavena. Pečlivý výběr materiálů, zohledňujících ekologii a dlouhodobou jednoduchou údržbu, ji předurčuje k tomu, že ji budou moci úspěšně využívat budoucí generace. Jednoduchý čistý design, který zapadá do okolního prostředí, podtrhuje vhodnost zvoleného řešení. I navzdory rychlosti, s níž bylo třeba řešit situaci po náhlém kolapsu původní lávky, vznikla stavba, která bezesporu vyhovuje filozofii moderního stavebnictví.“

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.