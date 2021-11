Pro Mezinárodní strojírenský veletrh není rozdíl mezi malými a velkými vystavovateli. Důkazem toho je i příběh firmy Ferrum z Moravských Budějovic, která letos slaví 30 let. Třicítka je zajímavé číslo. Je to atomové číslo zinku, je to i počet dnů v měsíci dubnu, ve kterém firma Ferrum vznikla. Firma začala jako fyzická osoba v oboru nákupu a prodeje, obchodovala s hutními materiály v pronajatých prostorách areálu nákladního nádraží Českých drah v Moravských Budějovicích.

Prakticky od samého počátku existence se majitel rozhodl spojit svou rozvojovou strategii s účastí na veletrzích v Brně. Vedle toho stavebního na jaře se tak poslední čtvrtstoletí pravidelně každý rok účastní jako vystavovatel i toho podzimního, strojírenského. Kromě vlastní propagace a nových klientů, které zde postupně získával, znamenala účast na akci ještě další bonus. Pro svou expanzi měl možnost vybírat a porovnávat strojní vybavení na jednom místě, na brněnském výstavišti. A tady také nacházel inspiraci, kam se v rozvoji zaměřit.

Za 30 let se Stanislavu Karlíkovi (na snímku) podařilo vybudovat ve svém oboru střední podnik se 130 zaměstnanci s ročním obratem více než 500 milionů korun, a tak zanechává stále výraznější stopu ve svém regionu. Ferrum se řadí mezi největší společnosti v Moravských Budějovicích, kde zaměstnává pracovníky ze širokého okolí. Dnes společnost zasahuje do čtyř regionů pobočkami v Třebíči, Jemnici, Velkém Meziříčí a Táboře. Úspěch firmy dokumentuje současná potřeba dalších výrobních ploch, ale i narůstající portfolio činností. Převzala výrobu ocelových roštů, kromě obchodu s kovošrotem nabídla pálení plechů a trubek plazmou a laserem, armovnu a svařování oceli do sítí. „Snažíme se využívat nových technologií, do nichž míří naše investice,“ říká k tomu majitel Stanislav Karlík.

Období plné dospělosti firmy, tedy posledních několik let, je ve znamení digitalizace výrobních procesů a zkvalitnění služeb pro tisíce jejích zákazníků.

„Jsme si ale také vědomi naší společenské odpovědnosti. Vážíme si našeho regionu, sponzorsky podporujeme aktivity z oblasti kultury, sportu a umění. V současné covidové době chceme vidět – a vidíme – světlo na konci tunelu. Tma je jen nedostatkem světla,“ věří Karlík. A těší se, že tady, na veletrhu v Brně, společně se svými klienty oslaví 30 let. Mimochodem, celá ta léta lze firmu Ferrum najít na stejném místě, v pavilonu V na stánku 079 v přízemí.