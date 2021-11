Teorie o reklamě říká, že je dobré, aby na člověka působilo co nejvíce podnětů pokud možno prostřednictvím všech smyslů. A to veletrhy skoro beze zbytku splňují. Počítejte se mnou: sluch – samozřejmě. Čich a chuť také – nejen kolem restaurací a fast foodů, ale i ze stánků to voní – tu kávou, jindy donesenou krmí, a někdy i chutná slivovicí… Hmat zaměstnávají některé ukázky výrobků, ovládání strojů, dárky, prospekty. Hlavní je ale v každém případě zrak.