V jednom čtyři roky starém dílu seriálu Black Mirror se matka natolik bojí o bezpečí své dcery, že jí nechá do těla nainstalovat zařízení, díky kterému může na tabletu sledovat jejíma očima vše, co dělá. Dnešní technologie sice ještě něco takového neumožňují, kdyby to ale zvládly, bezpochyby by jich spousta rodičů využila.

Aplikace umožňující monitorovat život vlastních dětí jsou mezi námi rodiči čím dál populárnější. Už před dvěma lety uvedlo v britském průzkumu 40 procent dotázaných maminek a tatínků, že používá nějaký program sledující pohyb jejich dětí. Hitem poslední doby je aplikace Life360, kterou si na své mobilní telefony stáhlo a pravidelně ji používá na 32 milionů lidí ve 140 zemích světa. Ve Velké Británii a USA je aktuálně šestou nejstahovanější aplikací na App Storu, měsíční tržby firmy dosahují 100 milionů dolarů a její tržní hodnota se odhaduje na více než miliardu dolarů.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.