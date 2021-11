Vítězná sestava se nemění. A jelikož díky koalicím uspěly dosud opoziční strany ve sněmovních volbách a vytvoří novou vládu, hodlají jejich zástupci ve spojenectví pokračovat. Členové koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) slibují spolupráci v komunálních i senátních volbách. Spojit s nimi by se mohlo i hnutí STAN, jehož členové by rádi pro obecní volby využili výhodná spojenectví třeba s TOP 09. Naopak Piráti, s nimiž starostové teď kandidovali, se do žádného dalšího spojení nehrnou.

I když od sněmovních voleb neuběhly ještě ani dva měsíce, strany už řeší, jakou strategii mají zvolit při dalších volbách – příští rok se totiž konají ty komunální a senátní. „My už jedenáct měsíců debatujeme o tom, že tento projekt není jednorázový. Nyní s ODS řešíme, kde všude půjdeme společně. Chceme nejen v senátních volbách, ale také v těch komunálních,“ říká místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský.

