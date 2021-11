Hraj s rozumem se stalo partnerem soutěže Rozpočti si to!, která probíhá až do 25. dubna 2022 a přihlásit se mohou základní i střední školy.

Interaktivní hra Rozpočti si to! cílí na rozvinutí finanční gramotnosti dětí a mladistvých, jejich rodičů i učitelů. Soutěž běží ve webové aplikaci a pro letošní ročník jsou novými tématy zodpovědné rozhodování a prevence problémového hraní.

Úkoly vysvětlí rozdíl mezi hrou a hazardem

Právě z těchto oblastí pramení i nové bonusové úkoly. Společným cílem pořadatelů je totiž přimět děti k tomu, aby pochopily rozdíl mezi hrou a hazardem a naučily se finanční zodpovědnosti.

Zodpovědné hraní patří ke klíčovým prioritám Sazky, a proto se společnost také rozhodla tento projekt podpořit a spojit síly v prevenci proti závislostem. Mezi klíčové důvody patří fakt, že se studenti a žáci mohou s hazardní hrou setkat i mnohem dříve, než se stanou plnoletými. Nejčastěji pak prostřednictvím rodičů nebo starších kamarádů.

Hraní her je zábava, ne výdělek

Naším přáním je, aby děti a mladiství pochopili, že hraní her je zábava, ne cesta k získání financí. „Práce s penězi a rodinnými rozpočty se zodpovědným hraním úzce souvisí a my jsme rádi, že Hraj s rozumem je součástí soutěže Rozpočti si to! Věříme, že pokud studenti pochopí principy her, naučí se zodpovědně rozhodovat a budou mít informace o tom, jaká mohou přinášet rizika, mnohem lépe se v tomto světě zorientují,“ říká ke spolupráci s yourchance a Rozpočti si to! tisková mluvčí Sazky Veronika Diamantová.

Děti si tak mezi bonusovými úkoly mohou najít také úkoly týkající se rozdílu mezi rekreačním a problémovým hraním. Mohou si vytvořit plakát o zodpovědném hraní, dozvědět se více o rizicích spojených s hazardními hrami nebo si zahrají na zákonodárce. Vyplnit mohou také kvíz zaměřený na hazardní hry či pracovní list, díky kterému si vyzkoušejí práci s rizikem.

Do soutěže se lze přihlásit na webu https://www.rozpoctisito.eu.