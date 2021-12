Zprvu pěkné kousky oblečení se časem ničí a míří do popelnic. Pokud se ale vytřídí a dostanou do Moravského Krumlova, jejich život nekončí. Právě naopak. Ještě desítky let mohou sloužit k zadržování vody nebo izolaci stěn vlaků. Nové využití jim dává tamní výrobce netkaných textilií Retex, který se čím dál víc zaměřuje na cirkulární ekonomiku a výrobky šetrné k životnímu prostředí. „Letos očekáváme rekordní obrat, dosáhne přibližně 670 milionů korun,“ řekl HN Robert Šimek, ředitel společnosti spadající pod brněnskou skupinu Holdingtex.

Jedním z nejúspěšnějších produktů Retexu je aquadesk, textilie určená k zadržování vody na zelených střechách. Materiál se částečně skládá ze starých mikin či svetrů a firma s ním loni uspěla v Izraeli, kde na střechách škol i výrobních hal pomáhá mírnit dopady sucha. Od loňska tam zájem o tyto retenční desky roste o desítky procent. „Snažíme se je stále zlepšovat. Například pracujeme na aquadesku se zabudovanými přírodními vlákny na bázi bavlny, která svým rozkladem podpoří růst rostlin,“ poznamenal manažer vývoje Ján Krivda.

