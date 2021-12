Z milionu dnešních korun ponechaných ladem se během jediného roku šedesát tisíc vypaří. Nejméně. Inflace, která hodnotu úspor ohlodává tempem, jaké v tomto tisíciletí Češi nezažili, může být v roce 2022 i vyšší než šest procent. V prvních měsících roku bude meziroční růst cen rychlejší dokonce podstatně. Instinkt velí zachránit, co se dá. Od bank střadatelé zatím dostávají úroky směšné a nelze čekat, že by se to změnilo. Proto je zcela pochopitelná vlna zájmu o produkt, který inflaci opravdu eliminuje – o státní protiinflační dluhopisy. Jestli potřebujete ochránit peníze na kratší dobu, kupte jich, co to jde. I proto, že podmínky nabízené ministerstvem financí umožňují z investice bezbolestně vycouvat, jakmile inflační vlna pomine.

Fenomenální výhodnost pro střadatele má ovšem odvrácenou stranu – zjevnou nevýhodnost pro stát jako celek, a tedy pro ty, kdo v Česku platí nebo jednou budou platit daně.

