Ač do nového roku 2022 vstupuje šéf ANO Andrej Babiš jako řadový opoziční poslanec a nečekají ho žádné volby, v nichž by měl úmysl kandidovat, pochlubil se na sociálních sítích před pár dny nákupem obytného karavanu, v němž hodlá objíždět Česko.

„Vždycky jsem snil v něm jezdit a samozřejmě i spát. A proč? Protože se vracíme do roku 2013, kdy jsem hlavně jezdil za lidmi. A s tímto obytňákem můžu jezdit všude. Můžu to i řídit dokonce,“ líčí Babiš. Nenápadná zpráva mezi Vánocemi a Novým rokem byla podle politologů i politických oponentů dalším důkazem, že byť do prezidentské volby zbývá ještě rok, kampaň už začala a Babiš po neúspěchu ve sněmovních volbách má teď hlavní cíl – stát se příští hlavou státu.

„I když to zatím nepotvrdil, tak už je to asi jasné. Pokud se nestane něco mimořádného, kandidovat prostě bude,“ míní politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. Babiš sice před lety tvrdil, že na prezidenta kandidovat nikdy nebude, protože náplň této funkce by ho nebavila ani na ni nemá předpoklady, postupem času však změnil názor a teď už přiznává, že o tom uvažuje. Definitivně jasno podle nedávného vyjádření v Rádiu Impuls má mít v září.

