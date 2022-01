Napsal mi pan Novák. Ne nějaký vymyšlený pan Novák, skutečný pan Novák, čtenář Hospodářských novin. Byl pobouřen našimi texty o očkování proti nemoci covid-19. Nejvíc tím mým, ve kterém popisuji čtyři druhy „odmítačů“ vakcíny. A pohádali jsme se. Nicméně tak, že snad i stojí za to, se o to podělit.

Pan Novák se odmítá nechat očkovat proti covidu-19. Především proto, že žádné očkování nepotřebuje, jelikož je odolný, zdravý, má skvělou kondici a imunitu, ví to prý bezpečně, a navíc, všechny ty vakcíny jsou podezřelé.

Pan Novák mi ale, na rozdíl od desítek dalších „odmítačů“, nenadával. Napsal slušně a příčetně a měl snahu argumentovat. Pan Novák není žádný tupý účastník demonstrací Volného bloku. Je to aktivní a relativně úspěšný člověk, podnikatel, je evidentně schopen dobře se orientovat v realitě. Vyzval jsem ho tedy, ať mě zkusí přesvědčit o své „pravdě“. A pan Novák to sepsal, já mu to vrátil s poznámkami, on mi to vrátil se svými a pak ještě asi dvakrát a vznikl z toho výše zmíněný kultivovaný battle. Samozřejmě jsme jeden druhého nepřesvědčili. Ale oba jsme dostali díky společnému jazyku i tónu slušnou šanci prozkoumat myšlenková schémata obou stran boje o ty 0,3 mililitru očkovací látky. A já díky tomu také notně obrousil hrany a dal „odmítačům“ dokonce v mnohém za pravdu. Opravdu.

Pan Novák je v uvozovkách, mé reakce následují bez uvozovek:

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.