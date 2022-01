S koncem roku a začátkem nového, po letech neustálého růstu prakticky ve všech segmentech nemovitostního trhu, přichází i sem možnost významnějších změn. Nejpravděpodobnějším spouštěčem bude růst úrokových měr. To se primárně a nejdříve dotkne úvěrů pro fyzické osoby a následně zamíří i do komerčního sektoru.

V komerčním sektoru převládá názor, že bude pro firmy přípustné a pohodlné financovat některé nemovitosti v eurech, i když mají příjem v českých korunách. Myslím, že banky nebudou k tomuto scénáři ochotné, a i kdyby, pak se bude vzhledem k riziku měnového zajištění výrazně měnit výnos z investice. U korunových úvěrů bude jednoznačně očekávání výnosů u investorů vyšší, než bylo doposud. Banky podle mého názoru začnou nabízet výhodnější produkty ukládání peněz, vzhledem k úrokům, které momentálně nabízí repo sazba. To zvýší i hladinu, nad kterou se uplatňuje riziková přirážka nad tou bezrizikovou, kterou lze získat na finančních trzích. Tyto sazby už rostou i na euru, takže podobný scénář můžeme očekávat ve střednědobém horizontu u nemovitostí s eurovým výnosem.

Změny tedy mohou přinést zchlazení realitního trhu, byť proti tomuto trendu částečně jde výrazná inflace, která bude motivovat investory ukládat své volné prostředky do produktů, které buď dávají příslib pokrytí inflace, nebo naopak mohou dokonce díky inflaci růst. A to prostřednictvím nájemného, které by mohlo jít nahoru díky inflačním doložkám v nájemních smlouvách. Myslím ale, že zejména u finančních institucionálních investorů růst úroků společně s vyšším bezrizikovým výnosem nad obavami z inflace převáží.

Je spíše otázkou času, než si na nové pořádky trh zvykne a bude reflektovat i v očekáváních prodávajících, kteří ve valné většině stále žijí v podmínkách naprostého Klondiku na nemovitostním trhu, kdy každým novým dealem může být přepisován výnos u prémiových budov v daném segmentu. Také podle mě přestane platit premisa „kup teď, nebo nikdy, neboť za rok budou ceny opět významně výš“. To by mohlo značně omezit poptávkový tlak.

Historie na trzích tuto korelaci potvrzují. Proto myslím, že rok 2022 bude začátkem obratu sinusoidy a trh bude časem opět trhem kupujícího.