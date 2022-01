Její předchůdce rozjel velkou modernizaci armády, která však může narazit na nutnost šetřit ve výdajích státního rozpočtu. Nová ministryně obrany Jana Černochová (ODS) přesto věří, že uvnitř vládní pětikoalice podporu pro vojáky udrží. „Všichni slíbili dodržet závazek na dvě procenta HDP na obranu,“ tvrdí ministryně v rozhovoru pro HN. Vedle toho ministryně s kolegy řeší horké téma – ruskou hrozbu vůči Ukrajině, kolem jejíž hranic Kreml hromadí desítky tisíc vojáků.

HN: Bude na Ukrajině válka?

Všichni doufáme, že nebude. Na druhou stranu, situace tam vážná je. Už jen jako důkaz vážnosti můžeme vidět, že se po 31 letech sešel vojenský výbor NATO za přítomnosti náčelníků generálních štábů. Což se naposledy dělo, když se rozpadal Sovětský svaz. Česká republika historicky, politicky, spojenecky je na straně Ukrajiny a budeme se snažit v případě, kdyby Ukrajina potřebovala, pomoci.

HN: Britové tento týden na Ukrajinu dovezli blíže neurčené zbraně určené k obraně proti pancéřovým jednotkám. Plánuje Česko něco podobného?

Ano, plánujeme. Tento týden jsem o tom vedla rozhovor s náčelníkem generálního štábu. Do Česka má přijet i vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, který přesně bude specifikovat, co by potřebovali. Jakmile budu přesně vědět, co by potřebovali a v jakém rozsahu, předložím vládě návrh.

HN: A kdy by to mohlo být?

Myslím, že v řádech týdnů.

