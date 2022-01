Síť kamenných prodejen s potravinami lokálních farmářů Sklizeno loni na podzim oslavila deset let na trhu. Hlavní myšlenka, tedy prodávat kvalitní, zdravé a chutné jídlo, se podle brněnského zakladatele Davida Kukly za tu dobu nezměnila. Dnes pod společnost Sklizeno Foods, kterou majoritně ovládá podnikatel Petr Borkovec, spadají i značky My Food a Náš grunt. Kromě toho firma nakoupila podíly ve výrobních podnicích a farmách. Letos ale musí s investicemi brzdit. Koronavirová pandemie ji stála zhruba 10 milionů korun a loňské hospodaření skončilo ve ztrátě. „Máme v plánu otevřít nejvýše dvě nové prodejny v Praze a jednu v Brně. Expanze do nových měst není na stole, potřebujeme se hlavně otřepat z covidu,“ říká v rozhovoru pro HN Kukla.

HN: Jsou u nás potraviny levné, nebo drahé?

Dlouhodobě si myslím, že kvalitní potraviny jsou spíše levné vzhledem k tomu, kolik péče a úsilí jejich produkce vyžaduje. Z toho, kolik jídla končí v popelnicích, je zřejmé, že si ho někteří lidé neváží. Obecně si odvykli pravidelně vařit. Ten, kdo doma vaří ze základních surovin, tak to zvládne velmi levně a kvalitně.

HN: Vy takhle doma hospodaříte?

Ano, u nás se jí chleba do poslední kůrky. Kupujeme kvalitní věci, ale jen tolik, kolik spotřebujeme. Za mě je to v podstatě jednoduchá věc. Pokud ale někdo kupuje předpřipravená jídla nebo třeba sedm malých ochucených jogurtů místo kilového bílého, do kterého lze dát dětem marmeládu a udělat několik porcí, tak samozřejmě zaplatí víc.

