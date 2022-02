Pavel Mencl nastoupil do vedení sklárny Moser v prosinci 2020, a i když podle svých slov chodí na huť mezi lidi, vázu ani sklenici si ještě nevyfoukl. Neměl čas. Karlovarská sklárna v době pandemie covidu propustila třetinu zaměstnanců, loni v únoru nevyráběla vůbec a půl roku tavila sklo jen v jedné peci.

Jenže to už je pryč. „Letos v lednu jsme už měli naplněnou výrobní kapacitu na 50 procent na celý letošní rok. Díky tomu přemýšlíme do budoucna a připravujeme se na to, že spustíme i třetí pec,“ odhaluje novinku Mencl.

Zprovoznění pece, kterou sklárna dříve nevyužívala na plný výkon, bude trvat téměř rok. Nejdříve se musí na peci odbourat vrchní část, musí se vyzdít a zkontrolovat její statika. Do té doby má čas Moser sehnat i další pracovníky, ideálně jich bude potřeba 12 až 15. „Třetí pec nám umožní zrychlit výrobu, protože v ní můžeme mít nataveny další barvy v jednu dobu, což je pro nás obrovská výhoda,“ popisuje manažer v showroomu Moseru v Karlových Varech. Moser při výrobě používá šest základních a 12 doplňkových barev, které se taví na samostatných pánvích. Rozjezd třetí pece vyjde sklárnu na jednotky milionů korun.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.