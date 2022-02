Česko čeká na reakci Evropské komise na plán, jak naložit zhruba s 200 miliardami korun, které v příštích letech přitečou do tuzemského zemědělství z evropských peněz i státního rozpočtu. Dva největší zemědělské svazy se zároveň snaží vyjednat změny a sejdou se kvůli tomu s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL). Zemědělským svazům vadí zejména to, že k nejmenším zemědělcům zamíří výrazně víc peněz než dosud.

„Příliš nechápu, proč je kolem toho takový povyk. Slyšíme i to, že to zničí české zemědělství. Podle mě je to přehnané, protože do zemědělství půjde z veřejných peněz zhruba 40 miliard korun ročně. Asi o 2,5 miliardy víc než dosud. A redistributivní platba (ta má zvýhodnit právě nejmenší zemědělce – pozn.red.), kterou dostane každý na prvních 150 hektarů půdy, dělá 2,6 miliardy,“ říká v rozhovoru pro HN ministr Nekula. V něm také popisuje, jaké změny čekají česká pole i lesy, že mu vadí pěstování kukuřice jen pro provoz bioplynových stanic a že chce snížit podporu řepky pro přimíchávání do nafty.

HN: Agrární komora a Zemědělský svaz hrozily protesty kvůli změnám ve financování zemědělství, ale na poslední chvíli naplánované akce pozdržely. Co jste jim s premiérem Fialou slíbili?

Z jejich strany vzešel požadavek jednat s premiérem, já jim tuto schůzku domluvil za podmínky, že protesty pozdrží.

HN: Budete u jednání, která proběhnou tento týden, i vy?

Ano, budu u nich.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.