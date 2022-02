Měj u sebe pořád všechny věci, protože útok může přijít kdykoliv. Ty pláže u přístavu jsou pro invazi jak stvořené. V Azovském moři už zakotvilo šest výsadkových lodí a Ukrajinci nemají protilodní rakety.“

„Kontaktuj mého kamaráda Dimu, ten má velký teréňák, a až to začne, tak bude vyvážet lidi přes polní cesty.“

„Mám známého na ukrajinském generálním štábu a ten říká, že až to vypukne, bude nejlepší neutíkat ani přes Záporoží, ani přes Cherson, ale přes Novokachovku, tam Rusové přinejmenším první týden nebudou.“

To jsou jen některé ze zpráv, které jsem dostal poté, co jsem v úterý zveřejnil na sociálních sítích své fotografie z ukrajinského Mariupolu, přístavního města na Azovském moři a největšího města doněcké oblasti, které zůstalo pod kontrolou kyjevské vlády. Autory zpráv byl IT specialista, pracovník reklamní agentury a vedoucí laboratoře jedné velké potravinářské firmy. Jedno ale mají tito lidé společné, všichni jsou od Mariupolu vzdáleni více než tisíc kilometrů, ten nejbližší žije ve Varšavě.

