Získat vzduchovku s dostřelem přes sto metrů je od února jednodušší. Ze zákona o zbraních a střelivu totiž od začátku měsíce zmizelo ustanovení, které omezovalo výkon těchto zbraní a tím i jejich účinný dostřel na 16 joulů. Všechny silnější pušky dosud spadaly do regulované kategorie C, pro kterou jejich majitelé potřebovali zbrojní průkaz. To už neplatí.

Výkonnou vzduchovku si tak může pořídit kdokoliv, komu je alespoň 18 let, je plně svéprávný a má místo pobytu na českém území.

Tyto zbraně fungují na principu zásobníku vzduchu (kartuše), který je využívaný jako pohon projektilu. Nově se už nerozlišují podle energie, jakou dostane náboj při opuštění hlavně, ale podle ráže. „Úsťová energie je parametr, který se obtížně měří a snadno mění, zatímco u ráže je tomu naopak,“ vysvětluje důvody nového dělení David Karásek ze Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex. Do volné kategorie D přitom spadají zbraně s vnitřním průměrem hlavně do 6,35 milimetru. Ani pro větší kalibr není zbrojní průkaz potřeba. Jejich nákup však podléhá ohlašovací povinnosti na policii.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.