Česko se zavázalo, že vybuduje Český onkologický institut, a Evropská komise mu na to přiklepla sedm miliard korun z evropského rozpočtu. Pokud ale nová vláda Petra Fialy (ODS) slib zruší, Česko o evropské miliardy přijde. Na setkání s novináři to řekl vysoce postavený zdroj z Evropské komise, který mluvil mimo záznam.

Zřízení onkologického institutu Česko navrhlo v rámci příprav svého Národního plánu obnovy. To je záměr, jak utratit v přepočtu přes 200 miliard korun, které Česko dostane z mimořádného fondu obnovy, který země Evropské unie zřídily v rámci snahy podpořit ekonomiku zasaženou pandemií covidu. Vznik institutu Česku následně schválila Evropská komise a poté i všechny ostatní země unie.

Současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ale vznik institutu zpochybnil. Mluvil o tom, že by se péče o pacienty s rakovinou neměla soustředit do jednoho specializovaného centra, ale že je potřeba, aby byla dostupná po celé zemi.

Nový institut pro léčbu rakoviny ovšem vzniknout musí, pokud Česko nechce přijít o zmíněných sedm miliard korun od EU. „Není nutné vybudovat nějakou novou instituci, stavět novou budovu. Ale není možné zřídit více onkologických center,“ uvedl zmíněný zdroj z Evropské komise.

Pokud Česko o peníze nechce přijít, musí tedy buď vybudovat úplně nové onkologické centrum, nebo ho vytvořit z nějaké stávající instituce. Ministr Válek mluvil o tom, že by se nebránil, aby to bylo v nemocnici v pražském Motole. Pokud by k tomu skutečně došlo, Česko by podmínky dohodnuté v rámci Národního plánu obnovy splnilo a o peníze by nepřišlo.

„Podle dosavadních jednání se zdá, že ministr Válek podporuje variantu onkologického institutu ve Fakultní nemocnici Motol, i když o tom zatím není definitivně rozhodnuto," řekla HN předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová.

Důvodem, proč nová vláda nemůže koncept onkologické péče úplně přepracovat a případně v Česku zřídit víc onkologických center, je čas – peníze musí vyčerpat do roku 2026. „Když se teď někdo začne rozhodovat, jestli by něco vlastně nešlo udělat jinak, nebude možné termíny stihnout,“ řekl zdroj z Evropské komise.

Fond obnovy, z něhož má Česko peníze na boj s rakovinou dostat, záměrně vznikl tak, aby státy jeho prostředky utratily co nejrychleji – a tedy aby ekonomika rychle dostala „vzpruhu“ po krizi způsobené pandemií. Souhlasily s tím jednomyslně všechny země EU včetně Česka.

Česko má z fondu obnovy dostat peníze nejen na vznik Českého onkologického institutu, ale také další tři miliardy korun na další boj s rakovinou. Jde o rozvoj onkologické péče v ostatních regionech Česka.

S přispěním Michaely Ryšavé