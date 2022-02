Petr Krogman hovoří tiše, v ruce drží telefon, prsty se mu jemně chvějí a chvíli v něm hledá. „Máme na našich farmách videokamery, takže přesně vidíme, co se děje. Toto je útok raketometu Grad z večera, který zasáhl naši farmu,“ ukazuje záběry z firemních kamer. Kolegové z Ukrajiny ho vzbudili ve čtvrtek ve čtyři ráno, od té doby prakticky nespal a nonstop řeší krizi.

Raketa grad dopadá na farmu českého podnikatele Petra Krogmana v charkovske oblasti. Na HN najdete výjimečný rozhovor s byznysmenem, který 16 let verejne nemluvil. Jeho byznys měl na Ukrajině valuaci přes 1,5 miliardy korun. pic.twitter.com/xXEt2HLsvZ — Jaroslav Masek (@JaroslavMasek1) February 26, 2022

Na Ukrajině podniká od roku 2014. Od té doby tam podle svých slov investoval 1,1 miliardy korun a postupně vybudoval zemědělskou skupinu, která obhospodařuje 40 tisíc hektarů půdy. Produkuje hlavně kukuřici a slunečnici. Své farmy postupně rozšiřuje a zlepšuje, skokově vzrostl převzetím dánského holdingu Agromino, který na Ukrajině podnikal a byl i kotovaný na švédské burze.

Sám se zemědělství věnuje dlouhodobě, dvacet let budoval v Česku společnost Spojené farmy, kterou před osmi lety prodal realitnímu magnátovi Radovanu Vítkovi zhruba za 1,7 miliardy korun. Petr Krogman veřejně nevystupuje. Teď udělal výjimku. Pro HN se vůbec poprvé rozhodl promluvit o svém byznysu na Ukrajině.

HN: Proč jste se rozhodl dát po letech rozhovor?

Jen kvůli Ukrajině. Chci ji podpořit. Cítím, že pomoc pro ni je vnímána v Česku stále více pozitivně, ale ten posun je pomalý a bohužel ještě pomalejší je na vládní úrovni. Utratili jsme stovky miliard korun za boj s covidem, ale teď vláda nabízí směšných 300 milionů do boje, který je možná ještě důležitější. Samozřejmě tady funguje také ruská propaganda, která vykresluje Ukrajinu jako zkorumpovanou, chudou a zaostalou zemi. Ale to už dlouho není pravda. Od roku 2014, tedy od posledního konfliktu, země obrovsky dospěla a je to demokracie, jak ji známe. Byť mladá. Je to dáno i tím, že například Mezinárodní měnový fond podmiňoval poskytování úvěrů důraznými reformami. Jako podnikatel vím, že kdybych narazil na nějakou korupci u okresních soudů, tak v Kyjevě u odvolacích soudů už vládne spravedlnost. A země rozkvetla. Když pojedete z letiště do centra, nevidíte v životní úrovni zásadní rozdíl oproti Praze nebo Mnichovu. Tak to tedy alespoň bylo dosud.

