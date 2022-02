Ruskou invazi na Ukrajinu odsuzují lidé i společnosti po celém světě. Technologické giganty, provozovatelé barů nebo obchodní řetězce na ně reagují třeba svými vlastními „sankcemi“. Sportovci odmítají s ruskými soupeři nastoupit k utkání a lidé přelepují názvy ulic či zastávek ukrajinskou vlajkou. Objevují se i bizarní formy protestu, jako například portrét ruského prezidenta Putina složený z mužských přirození.

Společnost Google se rozhodla bránit ruským médiím financovaným státem, aby získávala prostředky z reklam umísťovaných na jejich webových stránkách, v aplikacích a na platformě YouTube. K podobnému kroku se v sobotu rozhodla i společnost Meta Platforms, majitel Facebooku. Firma SpaceX amerického miliardáře Elona Muska aktivovala nad Ukrajinou satelity Starlink, díky čemuž je tam dostupné internetové připojení. Přístup k internetu totiž narušila invaze ruských vojsk.

Nemlčí ani sportovci. Výkonný výbor fotbalové asociace dnes rozhodl, že česká fotbalová reprezentace v březnu v play-off kvalifikace o postup na mistrovství světa v Kataru nenastoupí k případnému utkání proti Rusku. Následují tak Polsko a Švédsko, které stejný krok oznámily v sobotu. Sázkové kanceláře Sazka, Tipsport a Chance stáhly z nabídky sázky na všechny ruské soutěže včetně Kontinentální hokejové ligy (KHL). Rusko se také letos nesmí zúčastnit populární písňové soutěže Eurovize.

Vlastní způsob, jak potrestat Rusko za invazi, našly i některé bary a obchody s alkoholem v USA. Stahují ze své nabídky ruskou vodku a místo ní propagují ukrajinské značky. Někteří ruskou vodku dokonce demonstrativně vylévají do odpadu.

Do boje proti ruské vodce se zapojili i guvernéři států Ohio a New Hampshire. Guvernér Ohia Mike DeWine nařídil ministerstvu obchodu státu, aby přerušilo nákup a prodej jediné ruské vodky prodávané ve státě, kterou je Russian Standard. Guvernér státu New Hampshire Chris Sununu podepsal nařízení, podle kterého musí státní prodejny alkoholu stáhnout z prodeje ruské výrobky a značky.

Solidaritu s Ukrajinou vyjádřily i dva velké obchodní řetězce, které působí v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Společnosti Rimi a Maxima, provozující v Pobaltí stovky obchodů, stáhly ze svých prodejen všechny ruské výrobky a nebudou je ani kupovat od dodavatelů.

A v některých případech jde i o úsměvné formy vyjádření nesouhlasu. Český Eccentric Club draží na pomoc Ukrajině NFT RUSSIAN WARSHIP, GO FUCK YOURSELF! Jedná se o fotku Vladimira Putina složenou z ochablých penisů.

Běžní lidé vedle věšení vlajek, úpravy profilových fotek a účasti na protestních akcích vyjadřují svou podporu i tím, že požadují změnu názvů míst, která odkazují k Rusku. Ve Zlíně vznikla petice za přejmenování Hotelu Moskva.

Na sociálních sítí se objevují návrhy na přejmenování Koněvovy nebo Ruské ulice. Zatím alespoň symbolicky skupina sympatizantů přelepila název ulice Moskevská na Kyjevská a ukrajinské vlajky jsou nalepené třeba i na zastávce Ruská v Praze. Kromě toho se na různých místech objevují nápisy jako Putin je vrah nebo srdce v barvách ukrajinské vlajky.

Ve Varech Moskevská ulice dnes už nemá co dělat. pic.twitter.com/sAPNFMthth — Ihadamovic (@IgorHAdamovic) February 26, 2022

Oprava: 27.2.2022 Dříve jsme ve článku uváděli tuto větu: „Smůlu kvůli invazi mají údajně ruští návštěvníci stránek PornHub. Těm se nyní místo filmu pro dospělé objeví ukrajinské vlajky a slova podpory Ukrajině.“ Tato informace se sice objevila, ale později byla vyvrácena.