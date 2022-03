Nadace rodiny Vlčkových představila podobu rekonstrukce usedlosti Cibulka. Vítězný návrh přestavby zdevastovaného statku na Praze 5 na specializovaný dětský hospic vytvořilo studio Petr Hájek Architekti. Náklady se odhadují na 300 až 350 milionů korun.

„Výsledek jsme vybrali s ohledem na to, že nejlépe kombinuje dvě hlavní priority: nejvhodnější možné budoucí využití areálu pro vážně nemocné děti a jejich blízké a zachování celé stávající části usedlosti s maximálním respektem k historii,“ vysvětluje volbu vedoucí projektu Cibulka, architekt František Brychta z Nadace rodiny Vlčkových.

„Vybraná varianta je s ohledem na tato kritéria nejlepší a věříme, že se podaří úspěšně dokončit i proces změny územního plánu, který je pro její realizaci klíčový,“ říká.

Stávající budovy v areálu budou po rekonstrukci sloužit jako kanceláře Nadace rodiny Vlčkových a organizace Zlatá rybka, kterou také založili manželé Vlčkovi. V historických budovách usedlosti Cibulka vzniknou mimo jiné také pokoje pro rodiče, místnosti na terapie, bistro či sál, který bude sloužit například pro vzdělávání expertů pečujících o vážně nemocné děti a jejich nejbližší. Dokončení rekonstrukce se podle dřívějších vyjádření předpokládá v roce 2026.

Historie usedlosti sahá až do 14. století. Do současné podoby empírového zámečku byla přestavěna na počátku 19. století, ale poslední desítky let chátrala. Až do roku 2015 byla také spojena se squatery, kteří ji obývali. Městská část Praha 5 se snažila stav Cibulky vyřešit už delší dobu a jednala také o odkupu celé usedlosti. Pak ale do hry vstoupili Vlčkovi i s nápadem, jak usedlost využít. Ondřej Vlček si peníze, které nyní prostřednictvím rodinné nadace investuje do péče o vážně nemocné děti, vydělal jako šéf a akcionář antivirové firmy Avast, jeho žena Katarína je lékařka.