Skupina Pale Fire Capital zajistila v pořadí už druhý hotel pro uprchlíky z Ukrajiny, tentokrát s kapacitou 216 lůžek. Celkem tak lidem prchajícím z válkou zasažené země nabízí přes 500 lůžek. Informaci na Twitteru uvedl jeden z partnerů Pale Fire Capital a mecenáš Organizace pro pomoc uprchlíkům Jan Barta. „Hotel si bere do správy Skautský institut, se kterým máme dlouholetou výbornou spolupráci. Celkem teď už máme 516 lůžek pro uprchlíky,“ uvedl Barta. Financovat provoz objektů bude Pale Fire Capital tak dlouho, jak to bude nutné.

„Jedním ze zásadních skautských principů je to, že silnější chrání slabšího. Ve chvíli, kdy k nám proudí tisíce lidí z válkou zasažené Ukrajiny, je pro nás přirozeností snažit se tento princip co nejlépe naplnit,“ okomentoval spolupráci ředitel Skautského institutu Miloš Říha. Projekt podle něj skauti nazvali „Hotel Svojsík“ a ujímají se ho výhledově na několik měsíců. Otevřít by se měl ve středu ráno.

Kromě nově zajištěného hotelu skupina Pale Fire Capital ukrajinským uprchlíkům už poskytla ubytovací zařízení v jižních Čechách s kapacitou 50 lůžek a pražský hotel, jehož adresu kvůli bezpečnosti nezveřejňuje. Pražské zařízení s 250 lůžky se skupině ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům podařilo naplnit i s přistýlkami. Poslední dva volné pokoje jsou bezbariérové, a zaplní je tudíž osoby upoutané na invalidní vozík nebo s výrazně zhoršenou pohyblivostí.

V ubytovacím zařízení jsou zejména matky s dětmi, důchodkyně a studenti. Ubytování s pomocí Organizace pro pomoc uprchlíkům poskytuje plnou podporu služeb sociálních pracovníků, právníka, psycholožky, lektora vzdělávacích aktivit pro děti či tlumočníka. Ubytovaní mají zajištěnou polopenzi.

Ambicí Pale Fire Capital je podle Barty nabídnout lidem až 1000 lůžek. Skupina zatím hledá další hotely, které dokážou poskytnout přes 200 lůžek, aby v budovách mohl být i podpůrný aparát, který dává smysl při větších počtech ubytovaných.

„Dosud bylo snadné hotely shánět, protože oba patří známým, kteří měli pro celou situaci pochopení, snížili nám cenu ubytování a podobně,“ říká pro HN Barta. Nyní očekává, že shánění ubytování bude o trochu složitější. To mu však nebere motivaci, která je v jeho případě částečně i osobní. „Oba moji rodiče byli uprchlíci z Československa, takže mám pro podporu tohoto typu charity také osobní motivaci,“ vysvětlil.

Ubytovací zařízení nejsou jediným typem pomoci, který Pale Fire Capital lidem z Ukrajiny poskytla. Skupina poslala první den invaze organizaci Člověk v tísni milion dolarů, tedy 23,51 milionu korun. Kromě toho ve spolupráci s Aukro.cz draží vůz značky Aston Martin, kterým jezdí James Bond. Výtěžek z aukce pošle ukrajinské ambasádě.