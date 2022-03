Putina si Rusové zvolili za svého vůdce hned několikrát během posledních více než dvaceti let. A zdá, že ho většinově podporují i teď, kdy je nad slunce jasné, že jde o celému světu nebezpečného psychopata hitlerovského typu. V Moskvě, Petrohradu a dalších ruských městech sice probíhají demonstrace proti Putinově válce na Ukrajině, jak ale upozorňují mnozí znalci a odborníci, vidíme na tamních náměstích nejvýše jedno procento občanů Ruska. Ruský historik a politolog Andrej Borisovič Zubov k tomu například řekl: 80 procent Rusů žije v chudobě, jsou pasivní a 70 procent z nich podporuje válku a věří propagandě.

Putina dnes ruský lid nesesadí. Možná nějaká skupinka pragmatičtějších členů kremelského establishmentu, ale veřejnost ne. Naopak, přibližně za dva roky se mají v Rusku uskutečnit další prezidentské volby, Putin může kandidovat, a kdyby v jeho zemi panovala dnešní situace, je pravděpodobné, že by opět vyhrál. Zčásti pro silné vymytí ruských mozků, samozřejmě. Dalším důvodem je ale to, že my lidé, nejen Rusové, máme podivnou tendenci volit si za své lídry psychopatické osobnosti. Děláme to pravidelně už od pradávna. Něco je s námi špatně.

