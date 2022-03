Německá vláda udělala po ruské invazi na Ukrajinu zásadní obrat a slíbila výrazně navýšit své výdaje na obranu. Ihned na ně vydá 100 miliard eur, tedy přes dva a půl bilionu korun. A následně chce plnit cíl NATO, tedy dávat na armádu aspoň dvě procenta hrubého domácího produktu. Německé zbrojní výdaje tak budou mnohem větší než v případě ostatních zemí Evropské unie. „Určitě se objeví obavy, že Německo by v takovém případě bylo v Evropě až příliš dominantní zemí,“ říká v rozhovoru s HN Josef Janning z berlínské Společnosti pro německou zahraniční politiku (DGAP).

HN: Vrací se doba, kdy bude německá armáda jasně nejsilnější v Evropě?

Plán na masivní zvýšení zbrojních výdajů lze v praxi uskutečnit dvěma způsoby. První možností je vytvořit společnou evropskou obranu. Pokud počítáme s tím, že Rusko bude naším dlouhodobým nepřítelem, tak by nejúčinnějším způsobem, jak mu čelit, bylo právě vybudování společných ozbrojených sil. Všechny země EU nebo NATO by se na nich podílely podle svých možností. Vyžadovalo by to ale takovou míru politické shody, která až dosud v rámci EU ani v rámci NATO neexistovala. Takže pokud by společná obrana nebyla možná, muselo by se Německo vyzbrojit samo. Nejspíš v úzké spolupráci s Francií. To by ale znamenalo, že Německo s Francií budou v Evropě vojensky zcela dominovat.

