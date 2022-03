Jedním z lákadel jarní aukce Arthouse Hejtmánek bude dílo českého malíře Emanuela Krescence Lišky s názvem Svítání po Velikém pátku. „Patří mezi poslední díla, jež měl ve svém ateliéru takřka před dokončením, když ho v pouhých 50 letech zastihla smrt. Po pracném restaurování se podařilo obrazu vrátit původní vzhled,“ říká majitel aukčního domu Tomáš Hejtmánek.

Jak hodnotíte vaši loňskou sezonu?

Loňský rok mohu bezpečně označit jako nejvytíženější z celé naší dosavadní desetileté činnosti. Celkem jsme stihli čtyři aukce, z toho dvě sálové a dvě on‑line, a výstavu méně známé výtvarnice Minky Podhajské. Průměrně jsme na našich aukcích dosáhli více než 90procentní úspěšnosti prodeje, což je doposud náš nejlepší výsledek. Do obou živých aukcí se nám vždy podařilo získat alespoň jeden tahák nad pět milionů korun.

V prosincové aukci jste dražili obraz s nevšední historií. Jednalo se o Flores od významného kubánského umělce Reného Portocarrery z roku 1966, kdy toto dílo bylo nalezeno u popelnice. Setkáváte se s podobnými příběhy často?

Podobných příběhů bych mohl uvést mnohem víc i z nedávné doby. Před pěti lety jsem zakoupil obraz s námětem oplakávání andělů u prázdného Kristova kříže. Byl v dost špatném stavu, velkých rozměrů 150 × 330 cm, bez určení autora a bez signatury. Při podrobném studiu literatury se nám podařilo v roudnické galerii náhodně objevit přípravnou skicu k tomuto obrazu. Jedná se o velmi významné dílo Emanuela Krescence Lišky s názvem Svítání po Velikém pátku. Patří mezi poslední díla, která měl malíř ve svém ateliéru takřka před dokončením, ještě bez podpisu, když Lišku v pouhých 50 letech zastihla smrt. Po pracném restaurování se podařilo obrazu vrátit původní vzhled a bude ozdobou naší jarní zahradní aukce.

Do kterých autorů byste v současnosti doporučil investovat?

Osobně spíše nedoporučuji nákup umění pouze za účelem investice. Radím nakupovat především to, co se vám opravdu líbí, a nikoli to, co by mohlo být časem výhodné. Umění nakupujte více srdcem než rozumem.

Jedním ze současných trendů jsou NFT neboli unikátní tokeny představující způsob digitálního nakupování a prodeje umění. Jak na tento trend nahlížíte?

O NFT jsem slyšel už v minulosti, především v souvislosti s některými aukčními rekordy ve světových aukčních síních Sotheby’s a Christie’s. Teprve letos jsem se s tímto způsobem umění seznámil blíže zásluhou svých dvou synů. Přestože jsem více nakloněn klasickému umění, vidím v tomto směru digitálního světa velikou budoucnost v příštích generacích. Chystáme se v letošním roce po prázdninách v rámci naší galerijní činnosti k velkolepému představení tohoto nově se formujícího média.

31. března se uskuteční vaše už pátá on‑line aukce. Na co se mohou zájemci o umění těšit?

V aukci bude kolem 300 položek výtvarného umění, starožitností a designu s lákavými vyvolávacími cenami. Z pozůstalostí máme množství starožitného nábytku. V nabídce je i sbírka 20 ruských ikon ze 17. až 19. století.

Co dalšího pro zájemce o umění letos připravujete?

Některá lákadla do živých aukcí zatím nebudu prozrazovat. Už zmiňovaná velká poprázdninová výstava v naší galerii bude věnovaná mojí velké lásce, obrazovým rámům, ve spojení s digitálním uměním.