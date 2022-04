Moderní robotizace z Valašska sklízí úspěch u předních výrobců elektrických aut. Tak hodnotí výsledky spolupráce jednatelé dvou moravských firem, Zlin Robotics a Astotec Automotive Czech Republic.

Pro automobily včetně těch elektrických je zásadní bezpečnost. Výroba těchto prvků do aut vyžaduje dokonalou přesnost. Firma Astotec z Brankovic na Vyškovsku, která se na takovou výrobou zaměřuje, proto přechází na robotizovaný provoz a průmysl 4.0. Ivan Botek, jednatel společnosti Astotec, si pochvaluje spolupráci se slušovickou firmou Zlin Robotics, která jí zmíněné technologie zajišťuje. Zlin Robotics má podle jejího jednatele Jiřího Rašnera právě s výrobou pro automotive dlouhodobé zkušenosti. A rozvoj elektromobility bere jako další šanci a výzvu.

Co všechno v Astotecu vyrábíte pro elektromobily?

Ivan Botek, Astotec (IB): Vyrábíme pro ně zejména komponenty obsluhující baterie a elektromotory, například odpojovače baterií.

Jaký dopad má mezinárodní situace kvůli covidu a válce na Ukrajině na výrobu elektromobilů a jejich komponentů?

IB: Dopad kvůli covidu na nás byl zásadní. Výroba dokonce několik měsíců stála, kromě komponentů na elektromobily. Konflikt na Ukrajině se našeho závodu přímo nedotýká, ale naše výrobky končí i u skupiny Volkswagen, která se teď odsunula z Ruska. V tomto směru brzy očekáváme pokles výroby o osm až deset procent. U elektromobilů pokles nečekáme, elektromobilita dává lidem práci i v takto těžké době.

Co vás vedlo k robotizaci výroby a co vám přinesla?

IB: Přistoupili jsme k ní, protože chceme modernizovat pracoviště, abychom udrželi všechny požadavky zákazníků i pracovní místa. Zvyšujeme tím produktivitu a výroba má nesrovnatelně vyšší kvalitu. Robotizace také snižuje množství šrotu, což má dopad na životní prostředí. Odpadá totiž nutnost jeho likvidace. To je pro nás důležité, naším cílem je být do roku 2038 CO2 neutrální.

Uhlíková neutralita je teď trend. Co pro ni děláte kromě robotizace?

IB: Musí to začít odspodu dodavatelského řetězce. Třeba Zlin Robotics se snaží používat komponenty od dodavatelů, kteří respektují CO2 neutralitu. I materiál bereme od dodavatelů, kteří tuto filozofii následují. Některé komponenty recyklujeme, sázíme stromy, máme projekt na rekuperaci energie z plynových kotlů a chceme využívat solární energii.

Když se vrátíme k robotizaci, jak na ni reagují vaši zákazníci?

IB: Zákazníci z oblasti elektromobilů vysoce oceňují kvalitu linky dodané firmou Zlin Robotics a jejího konceptu. Znají aktuální trendy a očekávají výrobu v profesionálních podmínkách. V případě odpojovačů baterií zákazník i osobně navštívil Zlin Robotics a pak si ověřil, jak linky pracují ve výrobě. A byl s tím nadstandardně spokojený. Myslím, že u nás našel to, co jinde nedostal.

Proč jste si pro automatizaci výroby vybrali Zlin Robotics?

IB: Vybírali jsme z několika českých firem. Preferuji podniky vlastněné Čechy, aby hodnota zůstala v tuzemsku. Zlin Robotics sídlí jen 60 kilometrů daleko, měla dobré reference a zajímavý koncept linky, se kterým byl spokojený i náš zákazník. Komunikace probíhala velice aktivně a profesionálně.

Bylo to poprvé, kdy jste spolupracovali?

Jiří Rašner, Zlin Robotics (JR): Naše spolupráce začala v roce 2019 a od té doby se rozšířila na další výrobní linky. Dokončili jsme už druhou a rozjíždíme třetí. Astotec byl zřejmě úspěšný u zákazníků, tak se spolupráce ztrojnásobila. Potvrzuje se tím, že moderní a správně navržený stroj zákazníkovi pomáhá v konkurenčním boji a pomáhá mu růst. Kromě toho jsme spolupracovali i na menších zakázkách na modernizaci strojů.

Častá představa veřejnosti je, že robotizace vezme lidem práci. Jak se změna výroby dotýká zaměstnanců?

IB: U robotické linky je méně lidí než v manufaktuře, ale stále jsou potřeba lidé na obsluhu. Jak ti, kteří do linky vkládají komponenty, tak ti, kteří se starají, aby vyráběla v potřebném množství a kvalitě. Po robotizaci jsme nikoho nepropustili, naopak jsme přibírali. Zlepšila zaměstnancům podmínky, jsou na moderním, čistém pracovišti. Zlepšuje se mínění o nich i o firmě, ve které pracují. Pomáhá jim to i v konkurenceschopnosti na trhu práce.

JR: Za 10 let, co dodáváme automatizaci do průmyslu, jsme se nesetkali s tím, že by nějaký zaměstnavatel pracovníky propustil. Spíš naopak. Tím, že se zvýší jeho konkurenceschopnost, získává další zakázky. Takže lidi, které uvolní z modernizovaného pracoviště, přesune do další výroby. Zaměstnanci navíc mnohdy kvitují, že se automatizují třeba ne zrovna oblíbené procesy.

Měli jste už ve Zlin Robotics zkušenost s linkami pro výrobu elektromobilů nebo obecně pro autoprůmysl?

JR: Pro automotive dodáváme už přes 10 let. V podstatě jsme na něm „vyrostli“, často dodáváme předním firmám. Někdy jsou to jednoduché robotické buňky, jindy komplexní výrobní linky s prvky průmyslu 4.0 jako u Astotecu. Velmi technologicky náročná je oblast automotive pyrotechniky, speciálně pro elektromobily.

Do jakých dalších odvětví průmyslu dodáváte linky?

JR: Většinou se uplatní u výrob se sériovostí nebo specifickými požadavky na kvalitu, které člověk ručně není schopen splnit. Jsou to všechny typy průmyslu, hodně elektrotechnický, strojírenský nebo světelný. A máme i menší zakázky pro průmysl, který nevyžaduje sériovost, třeba zdravotnictví a stavebnictví.

Montujete vše z dodaných strojů a komponentů? Jaký je podíl vaší práce?

JR: Robotizované výrobní linky se skládají z tisíců komponent a většinou jsou jednoúčelové. Z toho vychází potřeba mít lidské ruce, což jsou naši technici, mechatronici a programátoři, kteří stroje oživují. Je tam často i množství speciálních technologií, takže se někdy ve stroji sejde hi‑tech prakticky z celého světa.

Používáte sami robotickou výrobu a principy průmyslu 4.0?

JR: Robotickou výrobu nepoužíváme. Většina našich strojů a robotických buněk se vyrábí v jednom kuse, každou součástku montujeme ručně. Jen u linek, kde jsou desítky dopravníkových paletek, můžeme využít subdodavatele, který má automatizovanou výrobu nebo robotizované CNC. Při vývoji strojů však používáme nejmodernější konstrukční programy. Programy robotů a celých linek simulujeme virtuálně, aby se vychytalo co nejvíce problémů. A to je průmysl 4.0.

