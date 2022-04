Potravin v Česku bude i přes ruskou invazi na Ukrajině dost, uklidňuje ministr zemědělství Zdeněk Nekula. „Máme velké přebytky pšenice. Ta bude chybět v jiných zemích, ale v Česku ne,“ říká Nekula. Podle něj může chybět leda slunečnicový olej, ale ten lze nahradit řepkovým, v němž je Česko soběstačné. Výpadky dovozu z Ukrajiny by mohly nastat ještě u sóji a medu.

Nekula chce zároveň jednat o spuštění kontrol marží u potravin. „Odzkoušeli jsme si to u pohonných hmot a nějakým způsobem to zafungovalo. Bylo to i v kombinaci s tím, že klesla cena ropy, ale psychologický efekt sledování marží mělo,“ uvádí Nekula. „Plánujeme na tohle téma jednat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a budeme hledat cesty, jak u vybraných klíčových potravin marže sledovat. A zda tam nedochází k něčemu nekalému nebo účelovému,“ vysvětluje v rozhovoru pro HN, ve kterém mluví například o konci přimíchávání řepky do nafty a naopak o tom, proč podporuje přidávání biolihu do benzinu.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.