Velice častá otázka začátečníků je, zda musí být golfista členem klubu. Existuje jednoznačná odpověď – nemusí. Členství v klubu je však výhodné, a proto ho sportovcům doporučujeme.

Není klub jako klub

Základní, nebo chcete‑li klasický, klub má hřiště nebo je přímo s některým spojen. Členství v takovémto klubu je nejvýhodnější způsob, jak co nejlevněji hrát. Model je jednoduchý: za jednorázový vstupní příspěvek si kupujete benefity, které hřiště členům poskytuje. Pravidelně pak jednou ročně platíte takzvané hrací příspěvky, které vás opravňují celoročně hrát na hřišti vašeho klubu zdarma.

Bariérou pro vstup začátečníka mohou být vstupní příspěvky. Někde bývají vysoké, protože se odvíjí nejen od kvality hřiště a zázemí, ale také od počtu jamek či tréninkových podmínek, které má člen k dispozici. Úvahu, jak se stát golfistou, proto není dobré začít rozhodováním o svém klubu. Pokud je ve vašem okolí více hřišť, nebo stačí i cvičné louky, vystřídejte je. Sledujte atmosféru, prostudujte si podmínky a přemýšlejte, jak často budete chodit hrát. Trpělivost se vyplatí. Najděte si místo, kde se vám líbí, kde máte partu, případně kam to nebudete mít daleko. Důležité kritérium je i to, zda kluby nabízejí různé programy pro partnery, děti, celé rodiny.

Dobrá zpráva je, že roční příspěvky už nebývají vysoké. Pouze výjimečně se dostávají na úroveň 30 tisíc korun. Zpravidla ale bývají v poloviční výši, pokud mluvíme o 18jamkových hřištích. V případě menších areálů s devíti jamkami jsou ještě nižší. Uvážíte‑li, že jedna hra na hřišti s 18 jamkami stojí od 1000 do 2500 korun, tak roční příspěvek „umoříte“ velmi brzy. Hrát můžete denně. Obecně platí, že pokud odehrajete dvanáctkrát až patnáctkrát ročně, členství v klubu s hřištěm se vyplatí.

Benefity, atmosféra

Nemluvě o ostatních benefitech, které dostanete. Zpravidla to bývá volný vstup na driving (cvičnou louku) a levnější tréninkové míče. Hřiště dále poskytuje slevy v golfovém obchodě nebo další. Zajímavým benefitem bývají takzvané reciprocity – dohody s jinými kluby, které navzájem svým členům poskytují slevu na hru. Seznamy spřátelených hřišť bývají různě dlouhé, slevy začínají na 20 procentech a někdy se hraje i zdarma.

184

Golfisté mají na výběr z dostatečného počtu klubů. V České golfové federaci je sdruženo 184 klubů různého typu.

Součástí klubového členství je členství v České golfové federaci (ČGF), která vede záznamy o soutěžní hře hráčů a spravuje váš handicap. Členství v klubu a federaci také otevírá cestu na turnaje, je proto výhodné. Význam klubu sice v moderní době klesá, ale nezaniká. V klubu to žije. Najdete zde nové kamarády, potkáte zajímavé lidi. Dobrý klub se pozná podle atmosféry. Zastavují se hráči po hře na terase nebo v restauraci? Sděluji si navzájem zážitky ze hry? Potkávají se i mimo hřiště? Fenoménem českého golfu jsou turnaje – řada klubů je pořádá pravidelně, minimálně jednou týdně. Klub není pouze permanentka.

Počet členů klubu je dán kapacitou hřiště, ale v tuzemsku nemáme žádný klub, který by byl uzavřený. V některých se při vstupu vyžaduje doporučení stávajícího člena. Ale to je spíše výjimka.

Kluby bez hřiště

Členství v klubech bez hřiště je zpravidla bez vstupního příspěvku, platí se pouze roční příspěvek. Ten zahrnuje především členství v ČGF a s tím spojené vedení vašeho handicapu. Další možnosti se odvíjí od toho, čím klub disponuje. Některé kluby však nemají žádné zařízení, ale nabízí vějíř možností hry na různých hřištích po celé republice. Nabídka virtuálních klubů se rok od roku mění, každopádně těmto klubům chybí atmosféra společného a mnohdy i náhodného setkávání se na domácím hřišti.

Rezervace hry

Znáte to. Přijedete pozdě do divadla nebo do kina. Všichni vás mají za pitomce, protože rušíte. Zmeškali jste začátek, ale o představení nepřijdete. Máte objednaný tenisový kurt na určitou hodinu a přijedete později, tak prostě hrajete o pár minut kratší dobu.

Na golfu je to trochu jinak. Také je nutné rezervovat si tee time, tedy přesný čas, kdy zapíchnu týčko na první jamce. Nejžádanějšími hracími dny jsou víkendy, doporučuje se rezervovat časy v dostatečném časovém předstihu. Na hřiště v dovolenkových destinacích se dělají rezervace i dva tři měsíce předem.

Ale zpět k odlišnosti. Skupina (flight) může být maximálně čtyřčlenná. Přestože máte čas rezervován, doporučujeme dorazit dříve, abyste zhruba 10 minut před startovním časem měli na recepci vyřízené všechny formality a stáli na odpališti. Zmeškáte‑li svůj tee time, hrozí, že pro celou skupinu nebude už volno a budete rozděleni. V horším případě se na hřiště nedostanete vůbec. Pohyb hráčů se dá popsat jako postupně se pohybující vláček, kde každý vagon představuje jeden flight.

Rezervace se provádí přes recepci hřiště, pohodlnější a přehlednější je rezervace přes mobilní aplikaci nebo web Teetime.cz, pokud to konkrétní hřiště umožňuje. Systém pozná, zda jste člen klubu a máte hru zdarma, nabídne rovněž způsob platby. V případě zrušení stejným způsobem uvolněte startovní časy jiným zájemcům.

Přihlášení do turnaje

K tomu slouží webové stránky České golfové federace a aplikace pro mobilní zařízení. Je to jednoduché – zde se přihlašujete jak na klubové turnaje, tak na soutěže pořádané pořadateli sérií na různých hřištích. Jsou však i turnaje pro zvané, na které se tímto způsobem nepřihlásíte.

