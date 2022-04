Kvůli pandemii covidu zná zkratku PCR skoro každý. Vědci Radek Horváth a Miloš Dendis byli v 90. letech jedni z prvních, kteří tuto metodu testování v Česku rozvíjeli a zaváděli do klinické praxe. V roce 2005 založili biotechnologický start-up GeneProof, dnes firma v Česku patří mezi největší výrobce prostředků pro laboratorní diagnostiku, včetně testů na covid-19. Do úspěšné brněnské firmy, která skokově vyrostla v době pandemie koronaviru, teď investovala americká investiční firma Ampersand Capital Partners. Ta spravuje aktiva v přepočtu za více než 45 miliard korun a investicím do firem ve zdravotnictví se věnuje už od roku 1988.

Stalo se tak prostřednictvím fúze české společnosti s americkou American Laboratory Products Company (ALPCO), do které Ampersand poprvé zainvestoval v roce 2020. A má většinu i v nově vytvořené společnosti ALPCO Holding. Podíl v ní mají i zakladatelé GeneProof Horváth s Dendisem. Jak přesně majetková struktura po transakci vypadá, ale její účastníci nezveřejnili. Neupřesnili ani její finanční detaily.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.