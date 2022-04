Když už má být člověk zavřený doma, tak si to aspoň pořádně zpříjemní. Byznysově se to ukazuje na českém výrobci vířivek a termálních bazénů, firmě USSPA z Dolní Dobrouče. Ta hlásí rekordní prodeje i výsledky už druhý rok za sebou.

„Jen za poslední dva roky, tedy za období poznamenané pandemií covidu, vzrostly tržby společnosti o 64 procent,“ říká majitelka rodinné firmy Kateřina Kadlecová, který byla mimo jiné opakovaně nominovaná na TOP podnikatelku Česka. V přesných číslech loni firma dosáhla obratu 262 milionů korun, o pětinu víc, než bylo dosavadní historické maximum z roku 2020. Provozní zisk před odpisy EBITDA byl loni 37 milionů korun.

Podle Kadlecové prožíval období boomu celý obor. „Zejména omezené možnosti cestování nastartovaly poptávku po variantách, jak relaxovat doma. Lidé se také v koronavirových dobách začali více zajímat o své zdraví a prevenci,“ říká.

Firma kvůli rostoucí poptávce musela významně investovat. V roce 2021 to bylo celkem 45 milionů. Postavila například novou halu na výrobu skořepin. A investovala i do původního areálu v Dolní Dobrouči. Jednalo se o největší transformaci společnosti za dvacet sedm let jejího fungování.

„Podařilo se nám navýšit výrobní kapacity, přesto byl růst produkce, a tedy i obratu, zpomalen jak výpadky v dodávkách dílů a materiálu, tak nedostatkem lidí na trhu práce,“ říká Kateřina Kadlecová.

Největší zájem o vířivky z Česka byl v zahraničí. Zatímco domácí trh loni rostl „jen“ o 29 procent, vývoz do zahraničí vzrostl oproti roku 2020 o dvě třetiny. Posiluje například ve Švýcarsku, Rakousku či Švédsku.