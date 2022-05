Tento týden zamáváme elektronické evidenci tržeb. Poslanci projednají zákon, který k prvnímu lednu příštího roku ukončí projekt Andreje Babiše, o němž sám jeho autor mluvil málem jako o zázraku, jenž zachrání státní finance. Je to dobře, že skončí. Nikdy totiž nesplnil to, co od něj čekali jeho zastánci, naopak naplnil obavy odpůrců. Důvodů, proč se s ním rozloučit, je celý kopec. Jak ekonomických, tak společenských.

Projekt byl především už svým založením úplně vadný. Stál na předpokladu, že živnostníci a podnikatelé obecně jsou podvodníci, kteří odmítají platit daně. Lhostejno, jestli šlo o vykuka, který usilovně „optimalizoval“, nebo o kohokoliv z obrovské masy poctivých živnostníků. Na všechny bez rozdílu uvalil Andrej Babiš povinnost pořídit si za vlastní peníze krabičky, které sledovaly každý finanční krůček, každé cinknutí kasičky. Bylo to podobné, jako kdyby stát řekl, že jisté procento lidí má sklony k trestné činnosti, odposlouchávat se budou ale úplně všichni, přičemž těm, kdo zločinci nejsou, to přece nemusí vadit. A navrch ještě nechal odposlouchávaným zaplatit instalaci štěnice.

Řečeno natvrdo, stát se projevil jako fízl, ne jako partner. A to je důvod, proč s ním jinak samostatní a svobodomyslní lidé mají často problém. Byla to v tomto smyslu rána loajalitě ke státu a zprostředkovaně i společenské soudržnosti.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.