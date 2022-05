Čínská vláda a její nulová tolerance vůči covidu se propisuje do mezinárodního obchodu – více než měsíc dlouhá uzávěra Šanghaje ochromila námořní dopravu. Továrny ve městě a jeho přilehlém okolí ztichly, zboží se nevyrábí a dělníci v největším přístavu na světě nemají co na lodě nakládat. Lodě tak odjíždí z Šanghaje prázdné.

A podle výkonného ředitele Svazu spedice a logistiky ČR Petra Rožka nejhorší situace teprve přijde, až se začne vyrábět a zboží zahltí šanghajský přístav. Podle něj začne závod o to, které zboží půjde první na loď, a firmy se budou hystericky přeplácet. A zboží tím pro zákazníky ještě podraží, což vánoční sezona odhalí v plné nahotě.

To ale není jediná komplikace, protože už začínají být ucpané i evropské přístavy. A dostat zboží z lodi do vnitrozemí je problém. „Česka se to týká dvojnásob. Třeba Hamburk už oznámil, že čekací doba na zakotvení lodi je 14 dnů,“ říká v rozhovoru pro HN Rožek s tím, že zboží z Číny do Česka nyní putuje skoro sto dní.

