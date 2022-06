Dobrý den, vážené čtenářky a vážení čtenáři, už 1. července začne Česko předsedat Evropské unii. Politici se ohledně předsednictví hádali, jestli na něj vláda vyčlenila dost peněz nebo jestli by na něm naopak nebylo namístě šetřit. Ale málokdo zatím občanům dokázal vysvětlit, k čemu je předsednictví vlastně dobré a jak může Česku pomoct. A naopak, jak může Česko během svého předsednictví pomoci k lepšímu fungování Evropské unie.

V HN našim čtenářům nabízíme speciální newsletter o předsednictví a o dění v unii během doby, kdy budou jejím zasedáním předsedat Češi. Doba je to mimořádná – Češi se budou muset popasovat s dopady ruské invaze na Ukrajinu, tedy například s případnými návrhy dalších sankcí na Rusko nebo se snahou omezit závislost na dovozech energií z Ruska. Půjde taky o zajištění co největší podpory Ukrajině, a to vojenské i finanční.

Zároveň ale nikam nezmizí ani „běžná“ evropská agenda, která pohltí velkou část činnosti předsednictví – jde hlavně o posouzení návrhů na razantní snížení emisí skleníkových plynů. Není tajemstvím, že Česko je k řadě z těchto opatření skeptické. Jako předsednická země ale bude muset své vlastní zájmy potlačit.

A to je důvod, proč jsme náš newsletter nazvali Ředitelé Evropy. Je v tom ironie – politici tvrdí, jak bude Česko následujících šest měsíců řídit Evropu. Opak je přitom pravdou – hlavním úkolem předsednictví je vyjednat takové kompromisy, které by podpořily, pokud možno, všechny členské státy EU i Evropský parlament. A to i kdyby měla sama předsednická země s takovým kompromisem problém.

Newsletter Ředitelé Evropy vychází od začátku června každý čtvrtek, brzy tedy bude k dispozici jeho druhé číslo. Do vašich e-mailových schránek si ho můžete objednat – zcela zdarma – prostřednictvím přiloženého QR kódu, případně na našem webu www.hn.cz. Newsletter pro vás připravují zpravodajka HN Kateřina Šafaříková z Bruselu a redaktor HN Ondřej Houska z Prahy.