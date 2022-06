Právníci londýnské burzy kovů (LME) budou váženou instituci hájit proti žalobě nespokojených investorů, kteří zpochybňují její rozhodnutí zrušit všechny obchody s niklem vydané 8. března. Cena klíčového kovu pro elektromobily a baterie se v Londýně během jediného dne zdvojnásobila a nakrátko vystoupala na více než 100 tisíc dolarů za tunu. Rozhodnutí poškodilo tradery, kteří nakrátko dosáhli velkých zisků. Aktuálně se nikl prodává za necelých 28 tisíc dolarů za tunu.

Do střetu s institucí, která funguje 145 let a je vedle dalších v New Yorku a Šanghaji jedním z hlavních míst pro světové obchodování s kovy, se nepouští žádná lehká váha. Celkem 456 milionů dolarů, tedy v přepočtu více než deset miliard korun, žádá po LME jako odškodné americký hedgeový fond Elliott Associates. Jeho zatím poslední akcí byl před dvěma týdny veřejně sledovaný prodej fotbalového klubu AC Milán za 1,3 miliardy eur. Tento aktivistický fond, který se sporů nebojí, ho získal zadlužený v roce 2018.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.