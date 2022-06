ČSSD si začala říkat nová sociální demokracie a vyjela na turné s názvem Nový začátek. Týmu Michala Šmardy (tak se, pokud jste zapomněli, od voleb jmenuje předseda strany) lze popřát mnoho zdaru. Standardní a hlavně živou levici Česko potřebuje. Už proto, aby lidí, kteří se nacházejí v mizerné životní situaci, nemohli v zájmu mocenských ambicí zneužívat byznysoví politici typu Andreje Babiše nebo političtí byznysmeni typu Tomia Okamury. Jenže vybudovat skutečně novou sociální demokracii bude fuška. Tím spíš, že Šmarda to bohužel nevzal za správný konec.

Problém je už v symbolické terminologii, se kterou Šmarda boys (and girls) pracují. „Nová sociální demokracie“ má zjevně evokovat „New Labour“, tedy projekt Tonyho Blaira, který dokázal dát v druhé polovině devadesátých let do kupy rozhádanou a zaprášenou britskou Labour party a vyhrát s ní po osmnácti letech volby. Symbolika je to dobrá, mobilizující. Jenže tím to také bohužel končí. S New Labour nemá zatím česká „nová sociální demokracie“, kromě uvozujícího adjektiva, společného vůbec nic.

