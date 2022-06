Toyota se dlouhou dobu elektromobilům vyhýbala, držela se svých osvědčených hybridů. Pak ale její šéf Akio Toyoda v polovině loňského prosince představil hned 15 nových elektrických aut, která největší automobilka světa postupně uvede na trh. Prvním z nich je kompaktní SUV s nepříliš podmanivým názvem bZ4X. Co se pod ním skrývá, jsme vyrazili zjistit na první novinářské jízdy v Kodani.

Toyota bZ4X stojí na nové elektrické platformě e‑TNGA, kterou Toyota vyvinula spolu se Subaru. Také ji používá technicky spřízněná novinka Subaru Solterra, která je pro tuto japonskou značku také prvním plně elektrickým SUV. Obě auta se liší v detailech a mírně i v designu. Ten je pro Evropana trochu rozpačitý. Jakoby se bZ4X snažilo přinést nápaditý sci‑fi střih – třeba díky své ostré přídi –, ale pak mu došla představivost, zbytek je poměrně obyčejné SUV. Zákazníci japonské značky jsou ale na určitou umírněnost zvyklí už celá desetiletí.

Novinka se dá označit za elektrický ekvivalent oblíbeného SUV Toyota RAV4. Oba vozy jsou podobné délkou, elektromobil je ale nižší a má delší rozvor kol. To se pozitivně promítá v interiéru, který působí velmi prostorně a vzdušně. Je to cítit hlavně na zadních sedadlech, která mají před sebou na danou třídu nebývale mnoho prostoru na kolena. I téměř dvoumetrový člověk se zde pohodlně usadí, a to přesto, že před ním sedí stejně vzrostlý řidič. Problém není dokonce ani s místem nad hlavou.

Velikost kufru už ale tolik neuchvátí, je vidět, že se delší rozvor projevil jen v prostoru pro posádku. Objem 452 litrů není z největších, většina konkurentů má přes 500. Například Škoda Eynaq iV nabízí kufr o objemu 585 litrů. Alespoň je tu prostor pod podlahou, kam se dají pohodlně složit špinavé kabely, a nepřekáží pak v zavazadelníku.

Příprava na sci‑fi

Toyota připravuje variantu modelu bZ4X s virtuálním řízením drive‑by‑wire, kdy volant nahradí uříznutý věnec po vzoru leteckého kniplu. To zatím objednat nejde, ale z pozice řidiče za volantem je cítit, že přesně na to je interiér připravený. Tradiční volant má totiž menší obvod, který silně kontrastuje s velkým množstvím tlačítek na středu. Poněkud hůře se v nich orientuje. Volant si je navíc nutné stáhnout víc do klína, to aby bylo vidět na přístrojový štít s displejem. Podobné uspořádání palubní desky má například Peugeot.

Volant by měl nahradit uříznutý věnec po vzoru leteckého kniplu. Ten klasický cloní přístrojový štít Foto: Toyota

Navigace s úhlopříčkou 12,3 palce je dostupná od druhé nejnižší výbavy (GPS je ale i v základu, jen s menším displejem). Zábavní systém sdílí bZ4X s novými Lexusy. A je to vidět – grafika je jemná, menu přehledné a vše reaguje rychle na dotek tak, jak má. Lesklá plocha s ovladači klimatizace pod obrazovkou se rychle upatlá, bylo by lepší mít fyzická tlačítka. Zato jízdní volič je efektní a příjemný na dotek. K přeřazení je potřeba ho nejprve zatlačit a pak otočit vybraným směrem. Celkově se tak řidič může cítit vtažen do hry.

Lesklá plocha s ovladači klimatizace pod obrazovkou se rychle upatlá. Foto: Toyota

K životu na palubě máme ale i pár výhrad, na které jsme během první jízdy přišli. Při zatažené obloze nám vadily drátky vyhřívání čelního skla, které jsou dostupné od třetí výbavy, a určitě bychom se jim vyhnuli. Kabina jako celek působí studeně, některé plasty nemají na pohled kvalitu, kterou bychom od vozu za 1,5 milionu korun očekávali. Před řidičem chybí přihrádka. Pravda, nahrazuje ji prostor pod středovým tunelem, který je navíc doplněn USB konektory. Rozhodně bychom si také nevybrali výbavu obsahující systém pro sledování řidiče, který je tak přísný, že se ozve i při trochu delším rozhlédnutí. Zdá se, že pečlivě sleduje i pohyby očí.

Dva motory na výběr

Toyota bZ4X se nabízí ve dvou motorizacích. Základem je varianta s pohonem předních kol, která má výkon 150 kW a slibuje dojezd až 436 kilometrů. Druhou možností je těžší, ale výkonnější verze, která dostala další elektromotor ještě na zadní nápravu. Má výkon 160 kW a dojezd 411 kilometrů. Slabší provedení startuje na ceně 1,22 milionu korun, 4 × 4 pak vyjde minimálně na 1,38 milionu korun. My jsme testovali model ve druhé nejvyšší výbavě za 1 495 000 Kč. A to není na středně velké SUV právě málo.

Silnější verze má ale velmi slušnou dynamiku. Ačkoliv auto váží dvě tuny, dokáže akcelerovat z nuly na 100 km/h za 6,9 sekundy. A síla mu nedochází ani ve vyšších rychlostech, takže je předjíždění hračka. Řízení je poměrně strmé, takže vůz působí v zatáčkách nebo při kličkování v městské dopravě mrštně, sportovní vyžití ale za volantem Toyoty bZ4X nečekejte. Na dánských silnicích, jejichž mírný a pomalý provoz prospívá výsledkům ve spotřebě, si elektrické SUV řeklo o rovných 18 kWh na 100 km. To není špatný výsledek, zejména pokud přihlédneme k využitelné kapacitě baterie. Ta pojme 71,4 kWh, což by znamenalo, že bychom v dánském provozu ujeli 396 km, což není oficiálně udávané hodnotě příliš vzdálené.

Toyota navíc slibuje velmi rychlé dobíjení výkonem až 150 kW. Díky tomu využije i výkonnější stojany, které poměrně rychlým tempem přibývají na českých silnicích. Z nuly na 80 procent kapacity by se za ideálních podmínek měla baterie dobít za 23 minut. Model bZ4X pak má ještě jednu specialitu ve svém ceníku – nejdražší verze Premiere Edition dostane solární střechu, která může vozu generovat okolo 1800 kilometrů dojezdu za rok. Mnohem lépe ji ale posádka využije ke komfortním funkcím, jako je klimatizace. Ty pak o to méně ubírají na dojezdu. Mimochodem, už od základní verze je součástí výbavy také tepelné čerpadlo, které snižuje energetickou náročnost topení a chlazení.

Vážně i do terénu

Pochvalu si Toyota zaslouží za jízdu. Inženýři chtěli, aby byla co nejpřirozenější a přechod ze spalovacího vozu byl pro uživatele co nejjednodušší. Proto v základním režimu vůz nerekuperuje energii z brzdění příliš silně, spíš zpomaluje přirozeně jako s benzinovým motorem. Slušný je i samotný podvozek, který je sice tužší, ale nikoliv tak, aby z posádky vyklepal duši. Kola jsou dobře odhlučněná a na nerovnostech nebouchají. Utlumení kabiny funguje dobře až do dálničních rychlostí, kdy se o slovo ve větší míře hlásí vítr.

Jízdní volič je příjemný na dotek. K přeřazení je potřeba ho zatlačit a otočit vybraným směrem. Foto: Toyota

Elektromobilita Stáhněte si přílohu v PDF

Mimochodem, pohon všech kol není u Toyoty bZ4X jen marketingovým tahákem, myslí to s občasnými výlety mimo asfalt poměrně vážně. K dispozici je totiž jízdní režim X‑Mode, který je určen na šotolinu nebo sníh. V něm lze například nastavovat automatickou pomalou rychlost, která pomůže třeba při vyjíždění do prudkého stoupání. Řidič sundá nohu z plynu a auto pomalu jede, stačí jen kroutit volantem. Totéž se zase děje při prudkém klesání. SUV se nezalekne ani křížení náprav nebo nízkého brodu. Plnohodnotný off‑road to sice není, ale je dobré vědět, že posádku dokáže vysvobodit i z náročnějších situací.

Toyotu bZ4X je už možné na českém trhu objednávat. První vozy se na silnicích objeví v létě. Automobilka zaručuje, že po deseti letech používání bude mít baterie nejméně 90 procent své původní kapacity. České zastoupení zase chystá kartu pro nabíjení nejen u tuzemských stanic, ale i u zahraničních, slibuje výhodnější tarify. Pokud tedy novému SUV odpustíte mdlý design a pár chyb, stane se z něj praktický vůz dobře využitelný i na delší výlety.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.