Blíží se doba letních dovolených, kdy budeme mít o něco více času na čtení. Po čem ale sáhnout, když knih vychází tolik, že je těžké si mezi nimi vybrat? Vybrali jsme několik novinek, které stojí za pozornost.

Kateřina Tučková: Bílá voda

Deset let trvalo, než Kateřina Tučková napsala nový román, ale to čekání stálo za to. Bílá voda je obrovská nejen svým rozsahem, ale především tématem. Není jen o internaci řeholních sester v době komunismu, ale především o postavení žen v církvi.

Kateřině Tučkové se povedlo najít rovnováhu mezi silným příběhem a důležitým tématem. Zvolila nelehký způsob – lineární vyprávění doplňují parafráze úředních dokumentů, výslechů nebo dopisů, které pomáhají příběhu posunout se dál. Kniha má mnoho vrstev a rovin a hodně čtenářů ji označuje za román roku.

Jaroslav Rudiš: Winterbergova poslední cesta

Kdo jezdíte vlakem, víte, jaký rytmus vydává vlak na kolejích. A přesně v tomto rytmu napsal Jaroslav Rudiš svůj poslední román Winterbergova poslední cesta. Ne náhodou – železnice je páteří nejen evropské dopravy, ale také tohoto příběhu. Starý pán jezdí se svým pečovatelem po Evropě a vzpomíná na svůj život. Současně s tím vypráví středoevropské dějiny způsobem, který je v české literatuře nezvyklý.

Autor, přestože je Čech, knihu napsal v němčině. Do češtiny ji přeložila Michaela Škultéty, které se mimořádným způsobem povedlo zachovat rytmus i tempo jazyka.

Scarlett Wilková: Až uvidíš moře

V roce 1948 přijalo Československo tisíce uprchlíků, kteří utíkali před řeckou občanskou válkou. Tuto výchozí situaci si pro svou knihu Až uvidíš moře vybrala česká novinářka Scarlett Wilková – a výsledek je opravdu mimořádně zajímavý. Je poznat, že Wilková naposlouchala spoustu příběhů a obraz života řecké komunity v Československu je díky tomu velmi plastický a uvěřitelný.

V centru příběhu jsou dvě řecké dívky – Sotiria a Koula. Sledujeme jejich život od dětského věku až po pozdní dospělost, děj knihy pokrývá období od padesátých do devadesátých let. Lehký styl psaní tuto knihu pasuje na typicky letní čtení.

Karin Lednická: Životice: Obraz (po)zapomenuté tragédie

Česká literatura v posledních letech dává hlas lidem a příběhům, které po desetiletí zůstávaly stranou obecné pozornosti. Karin Lednické se to povedlo již svým fantastickým románem Šikmý kostel a v knize Životice v této tradici pokračuje. Změnila ale žánr – dokumentární román zesiluje zážitek z příběhu, který bohužel nevznikl v autorčině představivosti.

V noci ze 4. na 5. srpna partyzáni v malé slezské obci Životice zastřelili tři gestapáky. Reakce německých úřadů přišla okamžitě a byla velmi tvrdá. Desítky zastřelených obyvatel Životic, desítky odvlečených do koncentráků, z nichž se vrátili jen čtyři lidé. Lednická příběh oživuje a ukazuje další šedé místo naší paměti. Skvělá, i když velmi temná kniha.

Silvester Lavrík: Poslední baronka

Jméno Silvestera Lavríka můžete znát díky skvělé knize Nedělní šachy s Tisem, která vyšla před pár lety. Letos naše knihkupectví zaplavil příběh o baronce Margitě Czóbelovej. Tato málo známá historická postava podtatranského regionu autorovi posloužila jako nástroj, kterým se můžete vydat na exkurzi do kulturní paměti.

Lavrík zvolil žánr dokuromán, který umožnil kombinovat fakta i fikci a díky tomu vznikla velmi čtivá kniha. Margita Czóbelová (1891–1972) prožila život plný zvratů. Války, rozpady impérií, revoluce a totalitní režimy jí vzaly skoro všechno, hrdost a humor si ale vzít nenechala. Prostřednictvím Silvestera Lavríka teď její životní příběh ožívá. Knihu přeložil Jiří Popiolek.

Tana Frenchová: Slídil

Mezi správné dovolenkové čtení patří i nějaká ta detektivka. Přesně taková, jaké píše irská autorka Tana Frenchová. Ta zatím poslední se jmenuje Slídil a vydáme se do drsného irského venkova. Tam se uchýlí bývalý detektiv, který už má plné zuby Chicaga a myslí si, že na odlehlém venkově bude mít klid. Ale i tam ho dostihne zločin a jemu nezbývá nic jiného, než se ho snažit vyřešit.

Frenchová má spoustu skvělých knih, které si našly početnou skupinu českých fanoušků, ale tahle je jedna z těch lepších. Na dlouhou cestu nebo na deku k vodě jako dělaná. Přeložila ji Jitka Jelínková.

Robert Galbraith: Neklidná krev

Hledáte pořádně tlustou knihu na dovolenou? Tak pro tuhle si rozhodně místo v kufru udělejte. Má skoro tisíc stran, ale přečtenou ji budete mít raz dva. Možná už víte, že pod jménem Robert Galbraith se ukrývá J. K. Rowlingová, která pod tímto pseudonymem (veřejně přiznaným) píše detektivky. Skvělé detektivky.

Už popáté se setkáte s Cormoranem Strikem a jeho pomocnicí Robin. Soukromý detektiv tentokrát řeší případ starý 40 let, kdy za podivných okolností zmizela jedna žena.

Přeložil Ladislav Šenkyřík.

Ken Follett: Nikdy

Kena Folletta můžete znát jako oblíbeného autora historických románů, ale píše i romány z dnešní doby. Nikdy, politicko-špionážní thriller, je právě takový případ. Příběh začíná na saharské poušti, kde dojde k lokálnímu konfliktu. Bohužel ale tento konflikt vede k dalšímu a ten k dalšímu – a máme tu stupňující se zlo, kterému nedovedou zabránit ani nejmocnější státníci.

Follett vypráví příběh, který se klidně může stát, přestože se nám to zdá jako nemožné. A nebo se právě děje?

Do češtiny knihu přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi.

Dalibor Vácha: Smrt na kůru

Letos jsme si připomněli 80 let od útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Historický román Dalibora Váchy Smrt na kůru ukazuje, jak vypadala příprava likvidace tohoto nacistického pohlavára a jaké peklo se poté rozpoutalo.

Dalibor Vácha má dar zůstat čtivý a přitom se nevzdálit od historické přesnosti. Za ústřední postavu svého příběhu si vybral Adolfa Opálku, který zatím v naší představě zůstával ve stínu Kubiše s Gabčíkem. Kniha také připomíná, že hrdinů v té době bylo mnohem, mnohem víc.

Jacques Tardi: To byla zákopová válka

Tato kniha vás možná přesvědčí, že komiks nemusí být jenom o superhrdinech. To byla zákopová válka je historie první světové války podaná v příbězích několika francouzských vojáků. Černobílá kresba výrazně pomáhá atmosféře, která je velmi ponurá, jak se na první světovou válku sluší.

Autorovi se povedlo přenést pocit ze zákopu na čtenáře – a to bez patosu, bez přehnané romantiky a falešné národní hrdosti. To byla zákopová válka má šanci stát se velkou legendou ve svém žánru. Vychází v českém překladu Richarda Podaného.

Jussi Adler-Olsen: Chlorid sodný

Je to už deset let, co v češtině vyšel první příběh s Carlem Mørckem z Oddělení Q. Jak roky plynuly, příběhy v této detektivní řadě nacházely stále početnější a početnější čtenáře. Olsen píše čtivě a hezky buduje krok za krokem napětí. Chlorid sodný není výjimka.

Tým Carla Mørcka v nepříjemné době covidových opatření rozplétá dávné případy podezřelých úmrtí výrazných osobností. Jak je u tohoto autora zvykem, na čtenáře a vyšetřovatele čeká jedno nepříjemné překvapení. V žánru současných čistokrevných detektivek patří knihy Jussi Adler-Olsena k tomu nejlepšímu, co vychází. O český překlad se postarala Kristina Václavů.

Wojciech Tochman: Kokrhání kohoutů, pláč psů

Ve výběru novinek pro letní čtení nesmí chybět tato reportážní novinka nakladatelství Absynt. Wojciech Tochman je spolu s Mariuszem Szczygiełem, Pawłem Smoleńským nebo Lidií Ostałowskou jeden z nejzajímavějších autorů polské literární reportáže.

V češtině (a slovenštině) toho už vyšlo dost a jeho nejnovější kniha, přeložená Michalou Benešovou, vás zavede do Kambodže. Jak se tato krásná země vyrovnala s následky řádění Rudých Khmerů?

Tochmanovy knihy nikdy nezklamou a tato nejnovější není výjimkou.

Tove Jansson: Muminek - omnibus: kniha první

Tohle je pravý poklad pro děti každého věku. Tove Jansson začala novinové stripy (krátké komiksy) s příběhy malých tvorů kreslit na zakázku pro britský trh už někdy od 50. let. Netrvalo to ale dlouho a z muminků se stal bezmála celosvětový fenomén – a stále je.

V nakladatelství Argo se rozhodli, že vydají sebrané muminkovské stripy v souborném vydání. Ta kniha je ztělesněná roztomilost. Do češtiny to přeložili Luboš a Libuše Trávníčkovi.