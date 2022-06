Americký prezident George W. Bush byl během summitu skupiny G8 v Janově v roce 2001 zmaten. U stolu s ním seděl někdo, koho vůbec neznal. „Kdo je ten chlápek?“ pošeptal britskému premiérovi Tonymu Blairovi. Ten odvětil, že belgický premiér Guy Verhofstadt. Bushův údiv se ještě zvýšil – vždyť malá Belgie přece není členem G8. To ne, potvrdil Blair, ale vysvětlil Bushovi, že Verhofstadt s nimi sedí u jednoho stolu, protože Belgie teď zrovna předsedá Evropské unii. „Vy necháte Belgičany vést Evropu,“ užasl Bush a nevěřícně kroutil hlavou, vzpomíná Blair ve svých pamětech.

Českému premiérovi Petru Fialovi (ODS) se totéž co Verhofstadtovi stát nemůže. V EU platí od roku 2009 nová pravidla, takže předsednická země, kterou se v pátek 1. července stává Česko, již unii na vrcholné úrovni nezastupuje. Žádný český premiér si tak nezopakuje to, co zažil v prvním pololetí 2009 Mirek Topolánek – ten ještě seděl po boku nejtěžších vah světové politiky, podobně jako před ním Verhofstadt.

