Po tom, co obchodní řetězec Penny Market ve své prodejně v pražské Uhříněvsi ve středu z regálů stáhl na 60 procent produktů, aby ukázal, jak by vypadal svět bez včel, chytali se někteří vědci za hlavu. Podle nich totiž nejsou včely pro opylování rostlin a rostlinnou produkci zdaleka tak výjimečné, jak se snažila tato osvětová akce ukázat. V přírodě totiž tuto roli plní i mnoho dalších druhů hmyzu. Intenzívní chov včely medonosné, tak jak v Česku leckde probíhá, může navíc jiné opylovače vytlačit ze svých lokalit a připravit je o potravu.

Pozdvižení mezi odborníky vzbudil zejména ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který se akce v Uhříněvsi osobně zúčastnil. „Osmdesát čtyři procent druhů rostlin a sedmdesát šest procent potravinové výroby je závislých na opylování včelami,“ řekl podle serveru iDnes.cz Nekula. Sám se hlásí k tomu, že je včelař, a část svého tvrzení zopakoval i na svém twitterovém účtu.

Jenže podle biologů to s těmito vyjádřeními dost přehnal. „Když jsem četl ministrovo vyjádření, vstávaly mi vlasy hrůzou,“ sdělil HN specialista na biologii opylování Zdeněk Janovský z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Máte tam proboha na ministerstvu zemědělství nějakého biologa, který by vám vysvětlil, jak je to doopravdy?“ reagoval například pod ministerským příspěvkem Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

