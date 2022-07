Kdybyste se na konci šedesátých let 20. století zeptali lidí, jak bude vypadat v roce 2022 lidská přítomnost ve Sluneční soustavě, téměř jistě byste se doslechli o základnách na Měsíci a letech k Marsu. A mnozí by přihodili navíc i vznášející se města v horních vrstvách atmosféry Venuše a těžbu nerostného bohatství v hlavním pásu planetek.

Jenže když tento optimistický odhad srovnáme s realitou, je to smutný pohled. Lidstvo totiž zůstalo doma. Doslova. I přes překotný rozvoj kosmického sektoru v posledních desetiletích se žádný člověk od roku 1972 nevydal dál než na nízkou oběžnou dráhu Země. Skoro to vypadá, že lidstvo své ambice opustit svou rodnou hroudu vzdalo. Ale jak ukazuje nedávný start malinkaté sondy Capstone, je to, naštěstí, jen zdání. Lidstvo stále po hvězdách sahá: jen změnilo přístup.

