V Praze nejvíce preferuje pěší dopravu a už předem avizuje, že nevstoupí do koalice s pražskou ODS či s ANO. Kandidát na primátora Prahy za Prahu sobě Jan Čižinský popisuje i to, co v metropoli změní, aby se jejím obyvatelům žilo lépe – například bude tlačit na změnu legislativy, která by usnadnila sázení stromů v ulicích. Současně přiznává, že vše se jednoduše změnit nedá, třeba to, aby bylo vlastní bydlení dostupné nejen pro vyšší příjmové třídy. „Kdo to slibuje, je podvodník. Město to může jen zlepšovat nastavením podmínek,“ říká.

HN: Máte chuť trávit čas v ulicích Prahy?

Já většinu času v ulicích Prahy trávím. Rok jsme sbírali podpisy pro kandidátku do voleb a musím říct, že lidé oceňují, že kandidáta na primátora na ulici potkají.

HN: Co je nutné udělat, aby se Pražané cítili v Praze ještě lépe?

Dát víc stromů do ulic a také víc vody. Je třeba obezřetně nakládat s novou zástavbou, ta má být především na brownfieldech, ne na sídlištích.

